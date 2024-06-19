https://ria.ru/20240619/putin-1953939276.html

Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР

Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:48

2024-06-19T12:48

2024-06-19T12:48

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. "Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен", - сказал президент РФ по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Путин отметил, что раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Российский лидер обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают. "Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", - пояснил президент. По его словам, такие шаги подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.

https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953933808.html

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