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Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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12:48 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953939276.html
Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР
Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:48
2024-06-19T12:48
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. "Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен", - сказал президент РФ по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Путин отметил, что раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Российский лидер обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают. "Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", - пояснил президент. По его словам, такие шаги подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.
https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html
https://ria.ru/20240619/putin-1953933808.html
https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html
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в мире, сша, россия, москва, владимир путин, ким чен ын, оон, визит путина в кндр
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, Визит Путина в КНДР
Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР

Путин: бессрочные санкции Совбеза ООН в отношении КНДР должны быть пересмотрены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен.
"Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен", - сказал президент РФ по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
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Российский лидер обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают.
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Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин
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"Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", - пояснил президент.
По его словам, такие шаги подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР
12 июня, 19:53
 
В миреСШАРоссияМоскваВладимир ПутинКим Чен ЫнООНВизит Путина в КНДР
 
 
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