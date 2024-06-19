https://ria.ru/20240619/putin-1953933808.html
Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин
Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин
Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:33
2024-06-19T12:33
2024-06-19T12:33
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визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном. "Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Такие нелегитимные действия лишь расшатывают мировую экономическую и политическую систему", - подчеркнул российский лидер. Путин сделал акцент на том, что Россия и КНДР успешно развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление. Он заверил, что страны будут оказывать друг другу всемирную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html
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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин
Путин: Россия и КНДР выступают против политически мотивированных санкций
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.
"Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Такие нелегитимные действия лишь расшатывают мировую экономическую и политическую систему", - подчеркнул российский лидер.
Путин сделал акцент на том, что Россия и КНДР успешно развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление. Он заверил, что страны будут оказывать друг другу всемирную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи.