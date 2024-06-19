https://ria.ru/20240619/putin-1953933808.html

Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин

Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и КНДР осуждают политически мотивированные санкции, заявил Путин

Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:33

2024-06-19T12:33

2024-06-19T12:33

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном. "Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Такие нелегитимные действия лишь расшатывают мировую экономическую и политическую систему", - подчеркнул российский лидер. Путин сделал акцент на том, что Россия и КНДР успешно развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление. Он заверил, что страны будут оказывать друг другу всемирную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи.

https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html

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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр