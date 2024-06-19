https://ria.ru/20240619/putin-1953869532.html

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне

Председатель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что программа визита российского лидера в Пхеньян подразумевала беседу на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:28

2024-06-19T09:28

2024-06-19T10:10

россия

пхеньян

ким чен ын

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визит путина в кндр

кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что программа визита российского лидера в Пхеньян подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. "Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко", - сказал Ким Чен Ын на встрече. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что лидеры России и КНДР проводят беседу тет-а-тет.Читайте в Дзен: "Если это произойдет": в США предположили, зачем Путин прибыл в КНДР и при чем тут Байден. Запад и Восток готовятся к битве

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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