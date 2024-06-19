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Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне
Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне
Председатель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что программа визита российского лидера в Пхеньян подразумевала беседу на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:28
2024-06-19T09:28
2024-06-19T10:10
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кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что программа визита российского лидера в Пхеньян подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. "Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко", - сказал Ким Чен Ын на встрече. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что лидеры России и КНДР проводят беседу тет-а-тет.Читайте в Дзен: "Если это произойдет": в США предположили, зачем Путин прибыл в КНДР и при чем тут Байден. Запад и Восток готовятся к битве
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Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в КНДР, КНДР (Северная Корея)
Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне
Ким Чен Ын: программа визита Путина в Пхеньян подразумевала беседу на улице