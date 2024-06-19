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Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве

Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве - РИА Новости, 19.06.2024

Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве

Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:51

2024-06-19T07:51

2024-06-19T08:18

россия

москва

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве. Такое пожелание он высказал в начале российско-корейских переговоров. "Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве", - сказал он, поблагодарив за приглашение приехать в Пхеньян.

россия

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

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