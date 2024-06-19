https://ria.ru/20240619/putin-1953855766.html
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве
Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:51
2024-06-19T07:51
2024-06-19T08:18
россия
москва
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
визит путина в кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953844903_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_d03220d8d52450f41dc6a3b801dc6feb.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве. Такое пожелание он высказал в начале российско-корейских переговоров. "Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве", - сказал он, поблагодарив за приглашение приехать в Пхеньян.
россия
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953844903_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8b6aa681be0c80e218e49641ba31f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире, визит путина в кндр
Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), В мире, Визит Путина в КНДР
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве
Путин выразил надежду, что следующая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве