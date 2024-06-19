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Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
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07:51 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1953855766.html
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве
Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:51
2024-06-19T08:18
россия
москва
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве. Такое пожелание он высказал в начале российско-корейских переговоров. "Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве", - сказал он, поблагодарив за приглашение приехать в Пхеньян.
россия
москва
пхеньян
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россия, москва, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире, визит путина в кндр
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Путин надеется, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве

Путин выразил надежду, что следующая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз произойдет в Москве.
Такое пожелание он высказал в начале российско-корейских переговоров.
"Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве", - сказал он, поблагодарив за приглашение приехать в Пхеньян.
 
РоссияМоскваПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)В миреВизит Путина в КНДР
 
 
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