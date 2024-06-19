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Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин
Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:29
2024-06-19T07:29
2024-06-19T08:18
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации", - сказал Путин, поблагодарив руководителя КНДР за поддержку российской политики, в том числе и на украинском направлении.
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Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин
Путин: Россия борется с годами навязываемой империалистической политикой США