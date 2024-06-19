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Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин

Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин

Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:29

2024-06-19T07:29

2024-06-19T08:18

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россия

сша

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации", - сказал Путин, поблагодарив руководителя КНДР за поддержку российской политики, в том числе и на украинском направлении.

россия

сша

кндр (северная корея)

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в мире, россия, сша, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр