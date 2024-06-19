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Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
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07:29 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1953853926.html
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин
Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:29
2024-06-19T08:18
в мире
россия
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владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации", - сказал Путин, поблагодарив руководителя КНДР за поддержку российской политики, в том числе и на украинском направлении.
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в мире, россия, сша, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин

Путин: Россия борется с годами навязываемой империалистической политикой США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.
"Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации", - сказал Путин, поблагодарив руководителя КНДР за поддержку российской политики, в том числе и на украинском направлении.
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
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