https://ria.ru/20240619/psikholog-1953993284.html

Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече

Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече - РИА Новости, 19.06.2024

Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын открыто и искренне улыбались во время своей первой встречи в Пхеньяне в аэропорту, рассказала РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:55

2024-06-19T14:55

2024-06-19T14:56

россия

пхеньян

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визит путина в кндр

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын открыто и искренне улыбались во время своей первой встречи в Пхеньяне в аэропорту, рассказала РИА Новости психолог Наталья Ковалева. Путин находится в КНДР с государственным визитом, Ким Чен Ын встретил российского президента у самолета. "Явно лидеры двух стран довольны этой встречей и не скрывают свою радость. Улыбки не наигранные, а открытые, демонстрируют момент получения желаемого визита", - сказала Ковалева. Она обратила внимание на то, что Путин первый протягивает руку для рукопожатия, при том с широким верхним замахом. "Это говорит о его уверенности, возможно, даже чётком понимании, что он хочет получить за результат от этой встречи", - отметила эксперт. Кроме того, она указала на то, что лидер Северной Кореи открывает дружеские объятия навстречу Путину, показывая радость от встречи и желание провести визит на дружеской ноте. "Наш президент явно доволен этой встречей. У Путина на лице улыбка, не чувствуете напряжения, думаю, все основные вопросы решены между ними заранее", - считает Ковалева. В свою очередь Ким Чен Ын первые минуты держит свою ладонь открытой, периодически поддерживая Путина за локоть. "В первую очередь это говорит о том, что он очень поддерживает нашего президента и действительно очень ждал его визита в Северную Корею. На его лице есть доля волнения, но я думаю, что это связано не с самим визитом, а больше с тем, чтобы все прошло идеально", - подметила Ковалева. Проанализировав невербальное поведения лидеров эксперт заключила, что встреча лишь укрепит дружеские отношения наших стран, дав новый толчок к более тесному сотрудничеству. "Оба лидера настроены на это", - добавила она.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953840615.html

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире