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Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече - РИА Новости, 19.06.2024
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14:55 19.06.2024 (обновлено: 14:56 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/psikholog-1953993284.html
Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече
Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече - РИА Новости, 19.06.2024
Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын открыто и искренне улыбались во время своей первой встречи в Пхеньяне в аэропорту, рассказала РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:55
2024-06-19T14:56
россия
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын открыто и искренне улыбались во время своей первой встречи в Пхеньяне в аэропорту, рассказала РИА Новости психолог Наталья Ковалева. Путин находится в КНДР с государственным визитом, Ким Чен Ын встретил российского президента у самолета. "Явно лидеры двух стран довольны этой встречей и не скрывают свою радость. Улыбки не наигранные, а открытые, демонстрируют момент получения желаемого визита", - сказала Ковалева. Она обратила внимание на то, что Путин первый протягивает руку для рукопожатия, при том с широким верхним замахом. "Это говорит о его уверенности, возможно, даже чётком понимании, что он хочет получить за результат от этой встречи", - отметила эксперт. Кроме того, она указала на то, что лидер Северной Кореи открывает дружеские объятия навстречу Путину, показывая радость от встречи и желание провести визит на дружеской ноте. "Наш президент явно доволен этой встречей. У Путина на лице улыбка, не чувствуете напряжения, думаю, все основные вопросы решены между ними заранее", - считает Ковалева. В свою очередь Ким Чен Ын первые минуты держит свою ладонь открытой, периодически поддерживая Путина за локоть. "В первую очередь это говорит о том, что он очень поддерживает нашего президента и действительно очень ждал его визита в Северную Корею. На его лице есть доля волнения, но я думаю, что это связано не с самим визитом, а больше с тем, чтобы все прошло идеально", - подметила Ковалева. Проанализировав невербальное поведения лидеров эксперт заключила, что встреча лишь укрепит дружеские отношения наших стран, дав новый толчок к более тесному сотрудничеству. "Оба лидера настроены на это", - добавила она.
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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире
Психолог отметила искренние улыбки Путина и Ким Чен Ына при встрече

Психолог: Путин и Ким Чен Ын демонстрируют момент получения желаемого визита

© РИА Новости / POOL/ Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL/ Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын открыто и искренне улыбались во время своей первой встречи в Пхеньяне в аэропорту, рассказала РИА Новости психолог Наталья Ковалева.
Путин находится в КНДР с государственным визитом, Ким Чен Ын встретил российского президента у самолета.
«
"Явно лидеры двух стран довольны этой встречей и не скрывают свою радость. Улыбки не наигранные, а открытые, демонстрируют момент получения желаемого визита", - сказала Ковалева.
Она обратила внимание на то, что Путин первый протягивает руку для рукопожатия, при том с широким верхним замахом.
"Это говорит о его уверенности, возможно, даже чётком понимании, что он хочет получить за результат от этой встречи", - отметила эксперт.
Кроме того, она указала на то, что лидер Северной Кореи открывает дружеские объятия навстречу Путину, показывая радость от встречи и желание провести визит на дружеской ноте.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту
Вчера, 02:13
"Наш президент явно доволен этой встречей. У Путина на лице улыбка, не чувствуете напряжения, думаю, все основные вопросы решены между ними заранее", - считает Ковалева.
В свою очередь Ким Чен Ын первые минуты держит свою ладонь открытой, периодически поддерживая Путина за локоть.
"В первую очередь это говорит о том, что он очень поддерживает нашего президента и действительно очень ждал его визита в Северную Корею. На его лице есть доля волнения, но я думаю, что это связано не с самим визитом, а больше с тем, чтобы все прошло идеально", - подметила Ковалева.
Проанализировав невербальное поведения лидеров эксперт заключила, что встреча лишь укрепит дружеские отношения наших стран, дав новый толчок к более тесному сотрудничеству.
"Оба лидера настроены на это", - добавила она.
Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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2 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньян

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньян

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
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12 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (второй слева) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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14 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 16

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
2 из 16

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 16

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 16

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
14 из 16

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
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