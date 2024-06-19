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ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg" - РИА Новости, 19.06.2024
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15:52 19.06.2024 (обновлено: 15:53 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/psb--1954016758.html
ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg"
ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg" - РИА Новости, 19.06.2024
ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg"
ПСБ получил ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне "BBB.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:52
2024-06-19T15:53
россия
промсвязьбанк
антон дроздов
национальное рейтинговое агентство
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ получил ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне "BBB.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность банка и качество соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба банка. Самую высокую оценку экспертов НРА и уровень "АА.s" в рейтинге ESG ПСБ получил по социальной компоненте S (social, общество) за корпоративную социальную ответственность, существенные инвестиции в человеческий капитал и уровень социальной поддержки сотрудников и членов их семей, а также за реализацию социальных и благотворительных мероприятий в регионах присутствия. Также НРА отметило высокий уровень организации системы корпоративного управления банка по "G-компоненте" (governance, корпоративное управление) и мероприятия по оптимизации углеродоемкости портфеля активов и увеличению доли активов с ESG-рейтингом в портфеле по "E-компоненте" (environmental, окружающая среда). "Мы принимаем активное участие в инициативах, которые направлены на достижение целей устойчивого развития Российской Федерации и дальнейшее повышение экологического потенциала российских городов, постоянно анализируем опыт и интересные российские и зарубежные практики по повышению экологической эффективности различных отраслей и направлений, масштабируем лучшие из них, уделяя особое внимание социальной поддержке и социальным проектам", — сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, его слова приводит пресс-служба. ПСБ в рамках ESG-трансформации расширяет круг вовлеченных в экологическую повестку компаний, развивает инфраструктуру для ESG-проектов, проводит системную работу по поддержке устойчивого развития российских предприятий и постоянно актуализирует линейку финансовых и нефинансовых инструментов для них, реализует инициативы, которые оказывают положительное влияние на развитие экономики и повышение качества жизни населения российских городов.
https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951538176.html
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россия, промсвязьбанк, антон дроздов, национальное рейтинговое агентство
Россия, Промсвязьбанк, Антон Дроздов, Национальное рейтинговое агентство

ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg"

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ получил ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне "BBB.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность банка и качество соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба банка.
Самую высокую оценку экспертов НРА и уровень "АА.s" в рейтинге ESG ПСБ получил по социальной компоненте S (social, общество) за корпоративную социальную ответственность, существенные инвестиции в человеческий капитал и уровень социальной поддержки сотрудников и членов их семей, а также за реализацию социальных и благотворительных мероприятий в регионах присутствия. Также НРА отметило высокий уровень организации системы корпоративного управления банка по "G-компоненте" (governance, корпоративное управление) и мероприятия по оптимизации углеродоемкости портфеля активов и увеличению доли активов с ESG-рейтингом в портфеле по "E-компоненте" (environmental, окружающая среда).
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"Мы принимаем активное участие в инициативах, которые направлены на достижение целей устойчивого развития Российской Федерации и дальнейшее повышение экологического потенциала российских городов, постоянно анализируем опыт и интересные российские и зарубежные практики по повышению экологической эффективности различных отраслей и направлений, масштабируем лучшие из них, уделяя особое внимание социальной поддержке и социальным проектам", — сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, его слова приводит пресс-служба.
ПСБ в рамках ESG-трансформации расширяет круг вовлеченных в экологическую повестку компаний, развивает инфраструктуру для ESG-проектов, проводит системную работу по поддержке устойчивого развития российских предприятий и постоянно актуализирует линейку финансовых и нефинансовых инструментов для них, реализует инициативы, которые оказывают положительное влияние на развитие экономики и повышение качества жизни населения российских городов.
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РоссияПромсвязьбанкАнтон ДроздовНациональное рейтинговое агентство
 
 
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