https://ria.ru/20240619/psb--1954016758.html

ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg"

ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg" - РИА Новости, 19.06.2024

ПСБ получил ESG-рейтинг НРА на уровне "BBB.esg"

ПСБ получил ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне "BBB.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:52

2024-06-19T15:52

2024-06-19T15:53

россия

промсвязьбанк

антон дроздов

национальное рейтинговое агентство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПСБ получил ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне "BBB.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность банка и качество соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба банка. Самую высокую оценку экспертов НРА и уровень "АА.s" в рейтинге ESG ПСБ получил по социальной компоненте S (social, общество) за корпоративную социальную ответственность, существенные инвестиции в человеческий капитал и уровень социальной поддержки сотрудников и членов их семей, а также за реализацию социальных и благотворительных мероприятий в регионах присутствия. Также НРА отметило высокий уровень организации системы корпоративного управления банка по "G-компоненте" (governance, корпоративное управление) и мероприятия по оптимизации углеродоемкости портфеля активов и увеличению доли активов с ESG-рейтингом в портфеле по "E-компоненте" (environmental, окружающая среда). "Мы принимаем активное участие в инициативах, которые направлены на достижение целей устойчивого развития Российской Федерации и дальнейшее повышение экологического потенциала российских городов, постоянно анализируем опыт и интересные российские и зарубежные практики по повышению экологической эффективности различных отраслей и направлений, масштабируем лучшие из них, уделяя особое внимание социальной поддержке и социальным проектам", — сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, его слова приводит пресс-служба. ПСБ в рамках ESG-трансформации расширяет круг вовлеченных в экологическую повестку компаний, развивает инфраструктуру для ESG-проектов, проводит системную работу по поддержке устойчивого развития российских предприятий и постоянно актуализирует линейку финансовых и нефинансовых инструментов для них, реализует инициативы, которые оказывают положительное влияние на развитие экономики и повышение качества жизни населения российских городов.

https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951538176.html

https://ria.ru/20240610/gagauziya-1951971565.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, антон дроздов, национальное рейтинговое агентство