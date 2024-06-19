https://ria.ru/20240619/proverka-1954123036.html

Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения

Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения - РИА Новости, 19.06.2024

Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, в его отношении также проводят проверки... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:52

2024-06-19T23:52

2024-06-19T23:52

в мире

украина

андрей костин (банкир)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, в его отношении также проводят проверки Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро, передает телеканал "Общественное". Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. По данным телеканала, антикоррупционное бюро начало в отношении Вербицкого уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Его руководителя - генпрокурора Костина - 19 июня в связи с этим вызвали в Верховную раду, но он не пришел, а отправил письмо спикеру Рады, в котором заявил, что обсуждать ситуацию в парламенте нецелесообразно. "В своем письме в адрес главы Верховной рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-то решения", - сказал Костин, слова которого приводит "Общественное". Он добавил, что по закону он не обязан отстранять своего заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования. "У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", - добавил Костин.

https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html

https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942429661.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андрей костин (банкир), верховная рада украины