Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения
Замгенпрокурора Украины Костина и его зама проверят из-за незаконного обогащения
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, в его отношении также проводят проверки Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро, передает телеканал "Общественное".
Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле.
По данным телеканала, антикоррупционное бюро начало в отношении Вербицкого уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Его руководителя - генпрокурора Костина - 19 июня в связи с этим вызвали в Верховную раду, но он не пришел, а отправил письмо спикеру Рады, в котором заявил, что обсуждать ситуацию в парламенте нецелесообразно.
"В своем письме в адрес главы Верховной рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-то решения", - сказал Костин, слова которого приводит "Общественное".
Он добавил, что по закону он не обязан отстранять своего заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.
"У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", - добавил Костин.
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