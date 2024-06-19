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Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения - РИА Новости, 19.06.2024
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23:52 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/proverka-1954123036.html
Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения
Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения - РИА Новости, 19.06.2024
Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения
Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, в его отношении также проводят проверки... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:52
2024-06-19T23:52
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, в его отношении также проводят проверки Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро, передает телеканал "Общественное". Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. По данным телеканала, антикоррупционное бюро начало в отношении Вербицкого уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Его руководителя - генпрокурора Костина - 19 июня в связи с этим вызвали в Верховную раду, но он не пришел, а отправил письмо спикеру Рады, в котором заявил, что обсуждать ситуацию в парламенте нецелесообразно. "В своем письме в адрес главы Верховной рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-то решения", - сказал Костин, слова которого приводит "Общественное". Он добавил, что по закону он не обязан отстранять своего заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования. "У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", - добавил Костин.
https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html
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в мире, украина, андрей костин (банкир), верховная рада украины
В мире, Украина, Андрей Костин (банкир), Верховная Рада Украины
Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения

Замгенпрокурора Украины Костина и его зама проверят из-за незаконного обогащения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, в его отношении также проводят проверки Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро, передает телеканал "Общественное".
Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле.
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По данным телеканала, антикоррупционное бюро начало в отношении Вербицкого уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Его руководителя - генпрокурора Костина - 19 июня в связи с этим вызвали в Верховную раду, но он не пришел, а отправил письмо спикеру Рады, в котором заявил, что обсуждать ситуацию в парламенте нецелесообразно.
"В своем письме в адрес главы Верховной рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-то решения", - сказал Костин, слова которого приводит "Общественное".
Он добавил, что по закону он не обязан отстранять своего заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.
"У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", - добавил Костин.
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