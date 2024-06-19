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Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024
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18:07 19.06.2024
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Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту
Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024
Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту
Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Карамян из Хабаровского края получило льготный заем в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:07
2024-06-19T18:07
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Карамян из Хабаровского края получило льготный заем в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году руководители КФХ намерены построить вместительный инкубаторий площадью 400 квадратных метров взамен действующего меньшей площади. По данным краевого Минсельхоза, за два последних года поголовье птицы в хозяйстве увеличилось в 2,5 раза и составило 2,5 тысячи голов. В 2023 году фермерское хозяйство Карамян произвело 73,3 тонны мяса птицы (мяса индейки и курицы), что составило около 7% от общего объема производства мяса птицы в крае. В Минсельхозе отмечают, при успешной реализации проекта по развитию семейной фермы производство мяса птицы в КФХ в 2025 году составит 103,7 тонны мяса в год. "Производство сельхозпродукции относится к приоритетным видам деятельности в Хабаровском крае. Для них установлена ставка 9,5% годовых, в то время как максимальная ставка по займам фонда – 17,6%", – сообщила директор краевого Фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в прошлом году фонд выдал производителям сельхозпродукции 23 займа на общую сумму 50,5 миллиона рублей, а за первые 5 месяцев 2024 года – пять микрозаймов на 14,6 миллиона рублей. Кроме крестьянско-фермерского хозяйства, которое является основным производителем и поставщиком фермерского мяса индейки в регионе, уникальную возможность по продвижению продукции на местном рынке с 2024 года получат и другие предприятия МСП. В последствии у них будет возможность выйти на рынки и других регионов страны под общим брендом "Сделано в Хабаровском крае". Участникам будут предложены различные бонусы и преференции.
https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html
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хабаровский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Хабаровский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту

© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского краяХабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту
Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
Хабаровский производитель мяса индейки получил льготный заем по нацпроекту
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Карамян из Хабаровского края получило льготный заем в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году руководители КФХ намерены построить вместительный инкубаторий площадью 400 квадратных метров взамен действующего меньшей площади.
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По данным краевого Минсельхоза, за два последних года поголовье птицы в хозяйстве увеличилось в 2,5 раза и составило 2,5 тысячи голов. В 2023 году фермерское хозяйство Карамян произвело 73,3 тонны мяса птицы (мяса индейки и курицы), что составило около 7% от общего объема производства мяса птицы в крае. В Минсельхозе отмечают, при успешной реализации проекта по развитию семейной фермы производство мяса птицы в КФХ в 2025 году составит 103,7 тонны мяса в год.
"Производство сельхозпродукции относится к приоритетным видам деятельности в Хабаровском крае. Для них установлена ставка 9,5% годовых, в то время как максимальная ставка по займам фонда – 17,6%", – сообщила директор краевого Фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в прошлом году фонд выдал производителям сельхозпродукции 23 займа на общую сумму 50,5 миллиона рублей, а за первые 5 месяцев 2024 года – пять микрозаймов на 14,6 миллиона рублей.
Кроме крестьянско-фермерского хозяйства, которое является основным производителем и поставщиком фермерского мяса индейки в регионе, уникальную возможность по продвижению продукции на местном рынке с 2024 года получат и другие предприятия МСП. В последствии у них будет возможность выйти на рынки и других регионов страны под общим брендом "Сделано в Хабаровском крае". Участникам будут предложены различные бонусы и преференции.
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Твой бизнесХабаровский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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