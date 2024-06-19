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Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства - РИА Новости, 19.06.2024
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17:49 19.06.2024
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Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства
Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства - РИА Новости, 19.06.2024
Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства
Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:49
2024-06-19T17:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосгаз
день памяти и скорби
вднх
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ подготовил программу ко Дню памяти и скорби 22 июня", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что 22 июня в 14.00 начнется мастер-класс "Рисуем Вечный огонь", во время которого участники создадут свою уникальную художественную композицию. "В 15.00 во время экскурсии "Тайны Вечного огня" узнаем, как устроена горелка Вечного огня, почему его пламя горит необычным для природного газа ярко-оранжевым цветом, какие профилактические работы проводят специалисты "Мосгаза", - говорится в тексте.
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городское хозяйство москвы, москва, мосгаз, день памяти и скорби, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгаз, День памяти и скорби, ВДНХ

Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПавильон №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Павильон №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Павильон №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ подготовил программу ко Дню памяти и скорби 22 июня", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 22 июня в 14.00 начнется мастер-класс "Рисуем Вечный огонь", во время которого участники создадут свою уникальную художественную композицию.
"В 15.00 во время экскурсии "Тайны Вечного огня" узнаем, как устроена горелка Вечного огня, почему его пламя горит необычным для природного газа ярко-оранжевым цветом, какие профилактические работы проводят специалисты "Мосгаза", - говорится в тексте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосгазДень памяти и скорбиВДНХ
 
 
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