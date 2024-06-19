https://ria.ru/20240619/programma-1954056924.html

Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства

Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства - РИА Новости, 19.06.2024

Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства

Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:49

2024-06-19T17:49

2024-06-19T17:49

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городское хозяйство москвы

москва

мосгаз

день памяти и скорби

вднх

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ подготовил программу ко Дню памяти и скорби 22 июня", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что 22 июня в 14.00 начнется мастер-класс "Рисуем Вечный огонь", во время которого участники создадут свою уникальную художественную композицию. "В 15.00 во время экскурсии "Тайны Вечного огня" узнаем, как устроена горелка Вечного огня, почему его пламя горит необычным для природного газа ярко-оранжевым цветом, какие профилактические работы проводят специалисты "Мосгаза", - говорится в тексте.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосгаз, день памяти и скорби, вднх