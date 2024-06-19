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Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства
Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства - РИА Новости, 19.06.2024
Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства
Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:49
2024-06-19T17:49
2024-06-19T17:49
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Программу ко Дню памяти и скорби подготовил Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, 22 июня там пройдут мастер-класс и экскурсия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ подготовил программу ко Дню памяти и скорби 22 июня", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что 22 июня в 14.00 начнется мастер-класс "Рисуем Вечный огонь", во время которого участники создадут свою уникальную художественную композицию. "В 15.00 во время экскурсии "Тайны Вечного огня" узнаем, как устроена горелка Вечного огня, почему его пламя горит необычным для природного газа ярко-оранжевым цветом, какие профилактические работы проводят специалисты "Мосгаза", - говорится в тексте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгаз, День памяти и скорби, ВДНХ