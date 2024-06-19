https://ria.ru/20240619/proekty-1954030516.html
Совместные проекты и планы сотрудничества обсудили в Якутске на Днях ВЭБ.РФ
Совместные проекты и планы сотрудничества обсудили в Якутске на Днях ВЭБ.РФ - РИА Новости, 19.06.2024
Совместные проекты и планы сотрудничества обсудили в Якутске на Днях ВЭБ.РФ
Сотрудничество при реализации мастер-плана до 2030 года обсудили в Якутске на Днях ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:42
2024-06-19T16:42
2024-06-19T16:42
республика саха (якутия)
россия
якутск
нерюнгри
евгений григорьев
ирина макиева
алексей токарев
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954029854_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cb3fa66f9be983a2d76900fe0c669a36.jpg
ЯКУТСК, 19 июн — РИА Новости. Сотрудничество при реализации мастер-плана до 2030 года обсудили в Якутске на Днях ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. "Вопросы сотрудничества окружной администрации города Якутска с госкорпорацией ВЭБ.РФ по ключевым направлениям развития городской инфраструктуры, начиная от реализации мастер-плана развития столицы региона до 2030 года, заканчивая реновацией городского Парка культуры и отдыха, механизмов финансирования общегородских проектов крупными российскими институтами развития обсуждены в ходе пленарного заседания Дня ВЭБ.РФ и партнёров в городе Якутске 19 июня", - рассказали в пресс-службе. Глава города Евгений Григорьев заявил на встрече о том, что благодаря поддержке ВЭБ.РФ в городе существенно обновлён автопарк городского транспорта - закуплены просторные низкопольные автобусы, построены и введены новые современные школы. По его словам, из 90 крупнейших проектов, заявленных в мастер-плане, на сегодняшний день уже реализуются 23. Общая сумма финансирования мастер-плана составляет 448 миллиардов рублей, из них 202 миллиарда рублей будут предусмотрены из федерального бюджета, 77 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет республики и города Якутска, а более 160 миллиардов рублей – частные инвестиции. "И здесь как раз очень важно участие наших партнёров в лице госкорпорации ВЭБ.РФ, других институтов развития", - подчеркнул градоначальник. Главный управляющий партнёр по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева отметила то, что руководство города и сами жители имеют огромное желание преобразовать свой город. "В последние годы мы наблюдаем значительное развитие Якутии в целом, и города Якутска в частности... Сделано многое, но предстоит сделать ещё больше", - сказала она. В ходе пленарного заседания с механизмами поддержки социальных и экономических проектов в моногородах России ознакомили исполнительный директор по проектам государственно-частного партнёрства Корпорации развития Дальнего Востока Алексей Токарь, руководитель направления департамента регионального развития фонда "Сколково" Дмитрий Черкашин, руководитель ССП "Инфраструктурные проекты" ППК "Фонд развития территорий" Максим Сабирджанов и другие. Ранее сообщалось о том, что в 2023 году госкорпорация ВЭБ и правительство Республики Саха (Якутия) на полях ВЭФ подписали соглашение о реализации проектов по развитию городской среды общей стоимостью более 24 миллиардов рублей. Согласно мастер-планам Якутска и Нерюнгри до 2030 года, в этих городах должны отремонтировать и построить 133 объекта на общую сумму более 560 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240617/putin-1953377218.html
https://ria.ru/20231106/yakutsk-1907677599.html
https://ria.ru/20230911/proekty-1895458039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутск, нерюнгри, евгений григорьев, ирина макиева, алексей токарев, сколково, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Нерюнгри, Евгений Григорьев, Ирина Макиева, Алексей Токарев, Сколково, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 19 июн — РИА Новости. Сотрудничество при реализации мастер-плана до 2030 года обсудили в Якутске на Днях ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Вопросы сотрудничества окружной администрации города Якутска с госкорпорацией ВЭБ.РФ по ключевым направлениям развития городской инфраструктуры, начиная от реализации мастер-плана развития столицы региона до 2030 года, заканчивая реновацией городского Парка культуры и отдыха, механизмов финансирования общегородских проектов крупными российскими институтами развития обсуждены в ходе пленарного заседания Дня ВЭБ.РФ и партнёров в городе Якутске 19 июня", - рассказали в пресс-службе.
Глава города Евгений Григорьев
заявил на встрече о том, что благодаря поддержке ВЭБ.РФ в городе существенно обновлён автопарк городского транспорта - закуплены просторные низкопольные автобусы, построены и введены новые современные школы.
По его словам, из 90 крупнейших проектов, заявленных в мастер-плане, на сегодняшний день уже реализуются 23. Общая сумма финансирования мастер-плана составляет 448 миллиардов рублей, из них 202 миллиарда рублей будут предусмотрены из федерального бюджета, 77 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет республики и города Якутска, а более 160 миллиардов рублей – частные инвестиции. "И здесь как раз очень важно участие наших партнёров в лице госкорпорации ВЭБ.РФ, других институтов развития", - подчеркнул градоначальник.
Главный управляющий партнёр по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева
отметила то, что руководство города и сами жители имеют огромное желание преобразовать свой город. "В последние годы мы наблюдаем значительное развитие Якутии в целом, и города Якутска в частности... Сделано многое, но предстоит сделать ещё больше", - сказала она.
В ходе пленарного заседания с механизмами поддержки социальных и экономических проектов в моногородах России ознакомили исполнительный директор по проектам государственно-частного партнёрства Корпорации развития Дальнего Востока Алексей Токарь
, руководитель направления департамента регионального развития фонда "Сколково
" Дмитрий Черкашин, руководитель ССП "Инфраструктурные проекты" ППК "Фонд развития территорий" Максим Сабирджанов и другие.
Ранее сообщалось о том, что в 2023 году госкорпорация ВЭБ и правительство Республики Саха (Якутия) на полях ВЭФ подписали соглашение о реализации проектов по развитию городской среды общей стоимостью более 24 миллиардов рублей.
Согласно мастер-планам Якутска и Нерюнгри
до 2030 года, в этих городах должны отремонтировать и построить 133 объекта на общую сумму более 560 миллиардов рублей.