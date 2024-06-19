https://ria.ru/20240619/proekt-1954067890.html
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:10
2024-06-19T18:10
2024-06-19T20:51
вьетнам
новатэк
владимир путин
россия
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877899848_0:112:3244:1937_1920x0_80_0_0_8c72d420607315c5d55a820ce3cf14de.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете."Путин заявил, что российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме", - говорится в сообщении агентства.Российский президент добавил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1953499165.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877899848_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_9623e1b000f2d2aff10161fe7a4c2660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, новатэк, владимир путин, россия, москва, экономика
Вьетнам, Новатэк, Владимир Путин, Россия, Москва, Экономика
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме
Путин: "Новатэк" запустит СПГ-проекты во Вьетнаме