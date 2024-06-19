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Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024
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18:10 19.06.2024 (обновлено: 20:51 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/proekt-1954067890.html
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:10
2024-06-19T20:51
вьетнам
новатэк
владимир путин
россия
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экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете."Путин заявил, что российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме", - говорится в сообщении агентства.Российский президент добавил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.
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вьетнам, новатэк, владимир путин, россия, москва, экономика
Вьетнам, Новатэк, Владимир Путин, Россия, Москва, Экономика
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме

Путин: "Новатэк" запустит СПГ-проекты во Вьетнаме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд компании "Новатэк"
Стенд компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Стенд компании "Новатэк". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете.
"Путин заявил, что российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме", - говорится в сообщении агентства.
Российский президент добавил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.
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