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Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме

Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:10

2024-06-19T18:10

2024-06-19T20:51

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает агентство Рейтер со ссылкой на его статью во вьетнамской газете."Путин заявил, что российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме", - говорится в сообщении агентства.Российский президент добавил, что Москва работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1953499165.html

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вьетнам, новатэк, владимир путин, россия, москва, экономика