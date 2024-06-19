https://ria.ru/20240619/prigovor-1953847700.html

Суд во Владивостоке вынес приговор американцу Блэку

Суд во Владивостоке вынес приговор американцу Блэку - РИА Новости, 19.06.2024

Суд во Владивостоке вынес приговор американцу Блэку

Первомайский районный суд Владивостока признал американского военнослужащего Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже и приговорил его к 3 годам и 9... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:40

2024-06-19T05:40

2024-06-19T05:55

владивосток

происшествия

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока признал американского военнослужащего Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев", — сказала судья.Местом отбывания назначена колония общего режима.Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Судья также отметила, что удовлетворен гражданский иск потерпевшей Александры Ващук в размере 10 тысяч рублей.По словам судьи, Блэк женат, имеет на иждивении малолетнюю дочь, не имеет регистрации на территории России.Ранее в среду представитель обвинения попросил суд приговорить Блэка к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 40 тысяч рублей. Адвокат американца попросила суд вынести оправдательный приговор по всем пунктам обвинения.Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240617/blek-1953306233.html

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владивосток

приморский край

россия

южная корея

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владивосток, происшествия, приморский край, россия, южная корея