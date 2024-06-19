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Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики - РИА Новости, 19.06.2024
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16:10 19.06.2024 (обновлено: 16:15 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1954023068.html
Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики
Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики - РИА Новости, 19.06.2024
Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:10
2024-06-19T16:15
в мире
молдавия
черное море
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об искусственном создании ПМР. Попшой заявил 16 июня на форуме по безопасности Черного моря в Одессе, что Приднестровье – это искусственная конструкция, а жители непризнанной республики видят свое будущее якобы в Молдавии в составе Евросоюза. "Политики, которые делают такие заявления, либо ничего не знают, либо просто лицемерят, обманывают. Никакая "рука Кремля" не создавала Приднестровье. Приднестровье создал приднестровский народ, который уже был здесь. Необходимость создания государства была элементарно в том, чтобы защитить себя", - сказал Красносельский журналистам. Он напомнил, что после распада СССР Молдавия вывела Приднестровье из своего правового поля. "Законы Молдовы не распространялись на Приднестровье. И когда здесь убивали людей, то заявления об убийстве не принимали в полиции Молдовы. Никто приднестровских граждан не защищал. Чтобы защитить права и свободы людей, проживающих здесь, необходимы были соответствующие структуры, которые и были созданы. Было создано государство. Все просто. Люди, здесь проживающие, нуждались в защите", - подчеркнул глава ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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в мире, молдавия, черное море, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Черное море, Вадим Красносельский
Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики

Красносельский раскритиковал слова МИД Молдавии об искусственном создании ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об искусственном создании ПМР.
Попшой заявил 16 июня на форуме по безопасности Черного моря в Одессе, что Приднестровье – это искусственная конструкция, а жители непризнанной республики видят свое будущее якобы в Молдавии в составе Евросоюза.
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"Политики, которые делают такие заявления, либо ничего не знают, либо просто лицемерят, обманывают. Никакая "рука Кремля" не создавала Приднестровье. Приднестровье создал приднестровский народ, который уже был здесь. Необходимость создания государства была элементарно в том, чтобы защитить себя", - сказал Красносельский журналистам.
Он напомнил, что после распада СССР Молдавия вывела Приднестровье из своего правового поля.
"Законы Молдовы не распространялись на Приднестровье. И когда здесь убивали людей, то заявления об убийстве не принимали в полиции Молдовы. Никто приднестровских граждан не защищал. Чтобы защитить права и свободы людей, проживающих здесь, необходимы были соответствующие структуры, которые и были созданы. Было создано государство. Все просто. Люди, здесь проживающие, нуждались в защите", - подчеркнул глава ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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