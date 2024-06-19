https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1953869020.html

Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году

Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году - РИА Новости, 19.06.2024

Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году

Прибытие российских миротворцев остановило войну в Приднестровье и на берегах Днестра установился долгожданный мир в 1992 году, напомнил в среду глава... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:25

2024-06-19T09:25

2024-06-19T09:25

в мире

молдавия

вадим красносельский

обсе

россия

бендеры

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Прибытие российских миротворцев остановило войну в Приднестровье и на берегах Днестра установился долгожданный мир в 1992 году, напомнил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. "Попытки отрезать город Бендеры от Приднестровья, силой заставить бендерчан отказаться от своего выбора - быть в составе Приднестровской Молдавской Республики – не увенчались успехом. Героическое сопротивление защитников Приднестровья, их мужество разрушили планы агрессоров, а прибытие российских миротворцев остановило войну. На берегах Днестра установился долгожданный мир", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня – скорбная дата в истории непризнанной республики. Он уточнил, что в этот день 32 года назад произошел захват мирного города Бендеры молдавскими вооруженными формированиями. "Трагические события 1992 года навсегда сохранятся в нашей памяти. Мы никогда не забудем, как противник применял оружие, бронетехнику и авиацию, убивая мирных жителей, как, неся горе и смерть, грабили и сжигали дома, больницы и школы. Этим преступлениям нет срока давности", - отметил Красносельский. Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240609/pridnestrove-1951726955.html

https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html

https://ria.ru/20240528/rossiya-1948923045.html

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в мире, молдавия, вадим красносельский, обсе, россия, бендеры