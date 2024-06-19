Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1953869020.html
Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году
Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году - РИА Новости, 19.06.2024
Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году
Прибытие российских миротворцев остановило войну в Приднестровье и на берегах Днестра установился долгожданный мир в 1992 году, напомнил в среду глава... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:25
2024-06-19T09:25
в мире
молдавия
вадим красносельский
обсе
россия
бендеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Прибытие российских миротворцев остановило войну в Приднестровье и на берегах Днестра установился долгожданный мир в 1992 году, напомнил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. "Попытки отрезать город Бендеры от Приднестровья, силой заставить бендерчан отказаться от своего выбора - быть в составе Приднестровской Молдавской Республики – не увенчались успехом. Героическое сопротивление защитников Приднестровья, их мужество разрушили планы агрессоров, а прибытие российских миротворцев остановило войну. На берегах Днестра установился долгожданный мир", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня – скорбная дата в истории непризнанной республики. Он уточнил, что в этот день 32 года назад произошел захват мирного города Бендеры молдавскими вооруженными формированиями. "Трагические события 1992 года навсегда сохранятся в нашей памяти. Мы никогда не забудем, как противник применял оружие, бронетехнику и авиацию, убивая мирных жителей, как, неся горе и смерть, грабили и сжигали дома, больницы и школы. Этим преступлениям нет срока давности", - отметил Красносельский. Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240609/pridnestrove-1951726955.html
https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html
https://ria.ru/20240528/rossiya-1948923045.html
молдавия
россия
бендеры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_81604b1f2fc971b521fb623a9041d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вадим красносельский, обсе, россия, бендеры
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, ОБСЕ, Россия, Бендеры
Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году

Красносельский: прибытие российских миротворцев остановило войну в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Вид города Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Прибытие российских миротворцев остановило войну в Приднестровье и на берегах Днестра установился долгожданный мир в 1992 году, напомнил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.
"Попытки отрезать город Бендеры от Приднестровья, силой заставить бендерчан отказаться от своего выбора - быть в составе Приднестровской Молдавской Республики – не увенчались успехом. Героическое сопротивление защитников Приднестровья, их мужество разрушили планы агрессоров, а прибытие российских миротворцев остановило войну. На берегах Днестра установился долгожданный мир", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье
9 июня, 07:36
Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня – скорбная дата в истории непризнанной республики. Он уточнил, что в этот день 32 года назад произошел захват мирного города Бендеры молдавскими вооруженными формированиями.
«
"Трагические события 1992 года навсегда сохранятся в нашей памяти. Мы никогда не забудем, как противник применял оружие, бронетехнику и авиацию, убивая мирных жителей, как, неся горе и смерть, грабили и сжигали дома, больницы и школы. Этим преступлениям нет срока давности", - отметил Красносельский.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах
20 апреля, 10:37
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Личный состав миротворческих сил - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
28 мая, 15:28
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийОБСЕРоссияБендеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала