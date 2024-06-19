https://ria.ru/20240619/predprinimateli-1954018760.html

Предприниматели Пермского края привлекли с начала года более 12 млрд рублей

Предприниматели Пермского края привлекли с начала года более 12 млрд рублей - РИА Новости, 19.06.2024

Предприниматели Пермского края привлекли с начала года более 12 млрд рублей

Предприниматели Пермского края привлекли с начала года финансирование на общую сумму более 12,1 миллиарда рублей благодаря нацпроекту "Малое и среднее... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:59

2024-06-19T15:59

2024-06-19T15:59

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предприниматели Пермского края привлекли с начала года финансирование на общую сумму более 12,1 миллиарда рублей благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает Корпорация МСП. Финансовую поддержку при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) и госпрограммы льготного кредитования "1764" получили более 680 компаний региона. "Малые и средние компании Пермского края могут воспользоваться поручительствами участников НГС, в том числе "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП, в случае отсутствия или нехватки залогового обеспечения для привлечения банковских кредитов. Гарантийная поддержка доступна и по программам льготного кредитования", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Корпорации МСП Андрея Железнякова на встрече с предпринимательским сообществом региона. Он также рассказал о возможностях приобретения оборудования в льготный лизинг, программе "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков, сервисах Цифровой платформы МСП.РФ. Как отметил зампредседателя правительства Пермского края Алексей Чибисов, на площадке Дома предпринимателя (центра "Мой бизнес") представители власти региона регулярно проводят встречи с предпринимательским сообществом, на которых презентуют меры господдержки и объясняют, как ими воспользоваться. "Участие топ-менеджеров Корпорации МСП поможет донести ключевые запросы регионального бизнеса для проработки на федеральном уровне", - отметил он. Как сообщила на встрече руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Анна Быкова, край находится в лидерах по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП. "Стоит отметить, что по программе "1764" в этом году 140 прикамских предприятий для развития получили льготное субсидирование на сумму 5 миллиардов рублей. А также привлекли порядка 3,5 миллиарда рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП", – пояснила она. На встрече также обсудили вопросы участия малого и среднего бизнеса в закупках крупных госкомпаний по 223-ФЗ. Так, по данным на 13 июня почти 2,6 тысячи малых и средних предприятий Пермского края стали с начала года поставщиками в результате таких закупок. Прирост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 46%. При этом объем закупок крупнейших заказчиков по сравнению с этим же периодом 2023 года вырос более чем в два раза – до 50,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240613/mikrozaymy-1952265230.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, корпорация мсп, предприниматели, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса