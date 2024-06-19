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В Праге мужчина с ножом напал на шестерых человек
В Праге мужчина с ножом напал на шестерых человек - РИА Новости, 19.06.2024
В Праге мужчина с ножом напал на шестерых человек
Мужчина с ножом напал на шесть человек на заправочной станции в Праге, медики оказали помощь трем пострадавшим, один из них отправлен в больницу, нападавший... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:09
2024-06-19T19:09
2024-06-19T19:09
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ПРАГА, 19 июн - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на шесть человек на заправочной станции в Праге, медики оказали помощь трем пострадавшим, один из них отправлен в больницу, нападавший задержан, сообщила пресс-служба полиции. "Мужчина в возрасте 52 лет напал в среду с ножом на шесть человек на заправочной станции на улице Аргентинская в районе Прага-7. При этом поверхностные ранения получили два человека, которым медики оказали помощь на месте. Еще один человек получил резаные раны в верхней части тела, он отправлен в больницу, его жизнь не находится под угрозой", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция задержала нападавшего, причины его поведения выясняются.
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в мире, прага
В Праге мужчина с ножом напал на шестерых человек
В Праге мужчина с ножом напал на 6 человек на заправочной станции, ранены трое
ПРАГА, 19 июн - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на шесть человек на заправочной станции в Праге, медики оказали помощь трем пострадавшим, один из них отправлен в больницу, нападавший задержан, сообщила пресс-служба полиции.
"Мужчина в возрасте 52 лет напал в среду с ножом на шесть человек на заправочной станции на улице Аргентинская в районе Прага-7. При этом поверхностные ранения получили два человека, которым медики оказали помощь на месте. Еще один человек получил резаные раны в верхней части тела, он отправлен в больницу, его жизнь не находится под угрозой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция задержала нападавшего, причины его поведения выясняются.