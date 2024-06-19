https://ria.ru/20240619/pmr-1953912971.html

В Приднестровье назвали цель военных учений Молдавии

В Приднестровье назвали цель военных учений Молдавии - РИА Новости, 19.06.2024

В Приднестровье назвали цель военных учений Молдавии

Военные учения Молдавии проводятся для возможной атаки на Приднестровье по приказу с Запада, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:54

2024-06-19T11:54

2024-06-19T11:54

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молдавия

днестр

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Военные учения Молдавии проводятся для возможной атаки на Приднестровье по приказу с Запада, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее министерство обороны Молдавии сообщило, что Национальная армия проведет с 17 по 28 июня многонациональные учения "Щит мира - 2024". В ведомстве отметили, что цель учений - оценка 22-го миротворческого батальона "Голубые каски" в соответствии с концепцией оперативных возможностей. Уточняется также, что в связи с учениями в июне произойдет несколько перебросок технических подразделений армии из мест постоянной дислокации в учебные центры по национальным дорогам. "Можно предположить, что всё это предназначено, во-первых, для возможной атаки на ПМР по приказу с Запада; во-вторых, для подавления внутренней оппозиции в Республике Молдова, которая активно выступает против возможной новой войны на Днестре. Тем не менее, приднестровцы, будучи реалистами, не паникуют, хотя и не игнорируют остроту ситуации", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что сегодня риторика правых политиков Молдавии напоминает пропаганду националистов в Кишиневе в 1991-1992 годах. По его словам, это создает чувство тревоги у всех здравомыслящих людей по обе стороны Днестра. "Несмотря на то, что сейчас представители власти Молдовы делают неоднократные заявления об "исключительно мирном урегулировании конфликта", приднестровцы не могут игнорировать непрерывную череду совместных военных учений Национальной Армии Молдовы с зарубежными "партнёрами" из США, Румынии и некоторых других стран. Очевидно, что в качестве потенциального противника организаторами учений рассматриваются войска России и Приднестровья", - сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что сейчас часто проводит аналогии между военной помощью Кишинёву тогда и сейчас. По его словам, весной 1992 года Румыния накачивала Молдавию оружием, а сегодня все наблюдают массовые поставки Кишиневу оружия уже из западных стран. "Приднестровье спокойно работает на дипломатическом фронте по закреплению мирной ситуации на Днестре. Наш курс – сохранение мира, но при этом память о Бендерской трагедии означает и то, что бдительность терять нельзя и порох, как говорится, нужно держать сухим", - подытожил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

https://ria.ru/20240401/ucheniya-1937032044.html

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в мире, молдавия, днестр, кишинев