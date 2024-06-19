https://ria.ru/20240619/pivo-1953860839.html

Пивовары выступили против существования категории "пивные напитки" в России

Пивовары выступили против существования категории "пивные напитки" в России - РИА Новости, 19.06.2024

Пивовары выступили против существования категории "пивные напитки" в России

Президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев рассказал в интервью РИА Новости, что она выступает против существования в России категории... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:41

2024-06-19T08:41

2024-06-19T08:41

экономика

россия

вадим дробиз

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71915/52/719155269_0:298:2780:1862_1920x0_80_0_0_1ff8104c5ef5e579a240cc079a906cc7.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев рассказал в интервью РИА Новости, что она выступает против существования в России категории "пивные напитки", которая была "искусственно создана" в 2012 году. "Игроки пивоваренного рынка всегда находились и находятся в диалоге с государством. Одной из тем обсуждения является пограничная категория "пивных напитков", которая была искусственно создана в 2012 году. Уже тогда мы активно выступали против ее появления и продолжаем настаивать на ее ненужности", - объяснил он. Дурдыев подчеркнул, что в России пивом формально считается только продукт, состоящий из классических ингредиентов - ячменного солода, воды, хмеля и пивных дрожжей, а любые вкусовые добавки сразу выводят продукт из этой категории. Как пример - бельгийское пшеничное пиво или мексиканское, которое варится на кукурузе, но, по его словам, пивом в РФ не считается. "Пиво всегда остается пивом, будь оно темным или белым, банановым или шоколадным, на пшенице или кукурузе. Можно, допустим, обозначать его как "специальное", если в процессе производства используются какие-то дополнительные ингредиенты и вкусовые добавки. Но очень странно называть это пивным напитком", - сказал президент ОПХ. До этого, в конце апреля, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз выразил агентству мнение, что производители алкогольных коктейлей начнут массово менять рецептуру слабоалкогольных напитков из-за повышения акцизов на подобную продукцию. Так, например, согласно реестру Росаккредитации, Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в апреле уже получил декларации о соответствии на коктейли "Джин-тоник" и "Гленморрис со вкусом виски-кола", которые производитель планирует выпускать как пивные напитки крепостью 7%. При этом в торговых сетях эти напитки продаются как коктейли крепостью 9%.

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

https://ria.ru/20231213/pivo-1915599197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вадим дробиз, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)