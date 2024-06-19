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Ячменя для пива в России будет достаточно, считает глава ОПХ - РИА Новости, 19.06.2024
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02:34 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pivo-1953841017.html
Ячменя для пива в России будет достаточно, считает глава ОПХ
Ячменя для пива в России будет достаточно, считает глава ОПХ - РИА Новости, 19.06.2024
Ячменя для пива в России будет достаточно, считает глава ОПХ
Ячменя для пива в России будет достаточно, несмотря на майские заморозки, рисков для нового урожая нет, прогнозирует президент компании "Объединенные пивоварни" РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:34
2024-06-19T02:34
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ячменя для пива в России будет достаточно, несмотря на майские заморозки, рисков для нового урожая нет, прогнозирует президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев. "Сейчас для производства пива компания использует ячмень прошлого года. Что касается нового урожая, рисков для него мы не видим. По нашим прогнозам, его будет достаточно", - заявил он в интервью РИА Новости, комментируя последствия майских заморозков. Дурдыев подчеркнул, что весь пивоваренный ячмень, который использует сама компания, выращен в России. Более того, ОПХ самостоятельно перерабатывает его в солод. Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Как рассказывала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ, в России от майских заморозков погибло чуть более 1 миллиона гектаров, еще 700 тысяч гектаров пострадало, однако практически все они уже пересеяны.
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953698390.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Ячменя для пива в России будет достаточно, считает глава ОПХ

Глава ОПХ Дурдыев: ячменя для пива в России хватит, рисков для нового урожая нет

© Pixabay / uiramsСолод
Солод - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Pixabay / uirams
Солод . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ячменя для пива в России будет достаточно, несмотря на майские заморозки, рисков для нового урожая нет, прогнозирует президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев.
"Сейчас для производства пива компания использует ячмень прошлого года. Что касается нового урожая, рисков для него мы не видим. По нашим прогнозам, его будет достаточно", - заявил он в интервью РИА Новости, комментируя последствия майских заморозков.
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Дурдыев подчеркнул, что весь пивоваренный ячмень, который использует сама компания, выращен в России. Более того, ОПХ самостоятельно перерабатывает его в солод.
Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Как рассказывала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ, в России от майских заморозков погибло чуть более 1 миллиона гектаров, еще 700 тысяч гектаров пострадало, однако практически все они уже пересеяны.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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