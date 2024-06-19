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Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition - РИА Новости, 19.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:35 19.06.2024 (обновлено: 16:42 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pianisty-1954028662.html
Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition
Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition - РИА Новости, 19.06.2024
Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition
Обладателями Гран-при международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали российские пианисты Лев Бакиров и Кирилл Роговой, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:35
2024-06-19T16:42
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Обладателями Гран-при международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали российские пианисты Лев Бакиров и Кирилл Роговой, сообщили в пресс-службе конкурса. Лауреатам конкурса (семь пианистов из России и Китая) и дипломантам (шесть пианистов из России, Австралии, Казахстана, Швейцарии и Китая) помимо звания и премии были вручены также и специальные призы – приглашения выступить на концертах и фестивалях, интервью и приз зрительских симпатий. Кирилл Роговой получил выступить с сольным концертом в рамках проекта "Искусство объединяет мир. Безграничный Пушкин" от программы БРИКС в Казани. Владимира Рублева пригласили принять участие в гала-концерте VII Музыкального фестиваля на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей" в музее Новый Иерусалим. Варвара Заруднева дала интервью для журнала "Музыкальная жизнь". Цзыюй Шао получил Приз зрительских симпатий. Среди других спецпризов – участие в фестивалях Дениса Мацуева "Звезды на Байкале", "Крещендо" и "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений", выступление в проектах Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Владимира Спивакова, а также сольный концерт в ЦМШ - Академии исполнительского искусства и профессиональная видеозапись на лейбле CMS Records.
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россия, китай, австралия, денис мацуев, валерий гергиев, юрий башмет, брикс, новости культуры, музыка
Культура, Россия, Китай, Австралия, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, БРИКС, Новости культуры, Музыка
Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition

Лев Бакиров и Кирилл Роговой стали обладателями Гран-при Grand Piano Competition

© Фото : Grand Piano CompetitionЛев Бакиров и Кирилл Роговой
Лев Бакиров и Кирилл Роговой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Grand Piano Competition
Лев Бакиров и Кирилл Роговой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Обладателями Гран-при международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали российские пианисты Лев Бакиров и Кирилл Роговой, сообщили в пресс-службе конкурса.
Лауреатам конкурса (семь пианистов из России и Китая) и дипломантам (шесть пианистов из России, Австралии, Казахстана, Швейцарии и Китая) помимо звания и премии были вручены также и специальные призы – приглашения выступить на концертах и фестивалях, интервью и приз зрительских симпатий.
Кирилл Роговой получил выступить с сольным концертом в рамках проекта "Искусство объединяет мир. Безграничный Пушкин" от программы БРИКС в Казани. Владимира Рублева пригласили принять участие в гала-концерте VII Музыкального фестиваля на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей" в музее Новый Иерусалим. Варвара Заруднева дала интервью для журнала "Музыкальная жизнь". Цзыюй Шао получил Приз зрительских симпатий.
Среди других спецпризов – участие в фестивалях Дениса Мацуева "Звезды на Байкале", "Крещендо" и "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений", выступление в проектах Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Владимира Спивакова, а также сольный концерт в ЦМШ - Академии исполнительского искусства и профессиональная видеозапись на лейбле CMS Records.
Церемония награждения и концерт лауреатов Международного конкурса Grand Piano Competition
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая
18 июня, 18:28
 
КультураРоссияКитайАвстралияДенис МацуевВалерий ГергиевЮрий БашметБРИКСНовости культурыМузыка
 
 
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