https://ria.ru/20240619/pianisty-1954028662.html

Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition

Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition - РИА Новости, 19.06.2024

Российские пианисты выиграли Гран-при конкурса Grand Piano Competition

Обладателями Гран-при международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали российские пианисты Лев Бакиров и Кирилл Роговой, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:35

2024-06-19T16:35

2024-06-19T16:42

культура

россия

китай

австралия

денис мацуев

валерий гергиев

юрий башмет

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954030077_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53087325cd3243ec54fba205bdea9709.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Обладателями Гран-при международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали российские пианисты Лев Бакиров и Кирилл Роговой, сообщили в пресс-службе конкурса. Лауреатам конкурса (семь пианистов из России и Китая) и дипломантам (шесть пианистов из России, Австралии, Казахстана, Швейцарии и Китая) помимо звания и премии были вручены также и специальные призы – приглашения выступить на концертах и фестивалях, интервью и приз зрительских симпатий. Кирилл Роговой получил выступить с сольным концертом в рамках проекта "Искусство объединяет мир. Безграничный Пушкин" от программы БРИКС в Казани. Владимира Рублева пригласили принять участие в гала-концерте VII Музыкального фестиваля на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей" в музее Новый Иерусалим. Варвара Заруднева дала интервью для журнала "Музыкальная жизнь". Цзыюй Шао получил Приз зрительских симпатий. Среди других спецпризов – участие в фестивалях Дениса Мацуева "Звезды на Байкале", "Крещендо" и "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений", выступление в проектах Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Владимира Спивакова, а также сольный концерт в ЦМШ - Академии исполнительского искусства и профессиональная видеозапись на лейбле CMS Records.

https://ria.ru/20240618/pianisty-1953774535.html

россия

китай

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, австралия, денис мацуев, валерий гергиев, юрий башмет, брикс, новости культуры, музыка