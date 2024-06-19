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Полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге - РИА Новости, 19.06.2024
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14:26 19.06.2024 (обновлено: 16:56 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/peterburg-1953980791.html
Полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге
Полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге - РИА Новости, 19.06.2024
Полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге
Полицейские задержали всех участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:26
2024-06-19T16:56
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские задержали всех участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.&quot;В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали участников противоправной акции: 27-летнюю организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове&quot;, — говорится в заявлении.На днях полиция обнаружила в интернете пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Северной столицы. Как писало онлайн-издание "Фонтанка", некая девушка позировала там с обнаженной грудью. При проверки выяснилось, что фотосьемка проходила 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе. Стражи порядка задержали 22-летнюю жительницу города в рамках уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге

МВД: полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиЗадержанная участница фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге
Задержанная участница фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Задержанная участница фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские задержали всех участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
«

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали участников противоправной акции: 27-летнюю организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове", — говорится в заявлении.

На днях полиция обнаружила в интернете пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Северной столицы. Как писало онлайн-издание "Фонтанка", некая девушка позировала там с обнаженной грудью.
При проверки выяснилось, что фотосьемка проходила 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе. Стражи порядка задержали 22-летнюю жительницу города в рамках уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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