Полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге
МВД: полиция задержала всех участников фотосессии на кладбище в Петербурге
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиЗадержанная участница фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Задержанная участница фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские задержали всех участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
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"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали участников противоправной акции: 27-летнюю организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове", — говорится в заявлении.
На днях полиция обнаружила в интернете пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Северной столицы. Как писало онлайн-издание "Фонтанка", некая девушка позировала там с обнаженной грудью.
При проверки выяснилось, что фотосьемка проходила 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе. Стражи порядка задержали 22-летнюю жительницу города в рамках уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".