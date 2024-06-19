https://ria.ru/20240619/peterburg-1953903920.html
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе - РИА Новости, 19.06.2024
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе
Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:27
2024-06-19T11:27
2024-06-19T11:27
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950607859_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_c72a5d605713b4a32b16a8001be10c31.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По информации пресс-службы, водитель-мигрант отказал пассажиру из льготной категории граждан в поездке на социальном автобусе по действительному льготному проездному. Водитель потребовал от него оплаты проезда наличными, а после отказа предложил покинуть автобус. В пресс-центре СК РФ уточнили, что льготник является Почетным донором России в Санкт-Петербурге. "По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950607859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_581892349b99752bd190dc936d780813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе
СК Петербурга: водитель автобуса требовал у Почетного донора РФ оплатить проезд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По информации пресс-службы, водитель-мигрант отказал пассажиру из льготной категории граждан в поездке на социальном автобусе по действительному льготному проездному. Водитель потребовал от него оплаты проезда наличными, а после отказа предложил покинуть автобус. В пресс-центре СК РФ уточнили, что льготник является Почетным донором России в Санкт-Петербурге.
"По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.