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В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе - РИА Новости, 19.06.2024
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11:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/peterburg-1953903920.html
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе - РИА Новости, 19.06.2024
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе
Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:27
2024-06-19T11:27
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По информации пресс-службы, водитель-мигрант отказал пассажиру из льготной категории граждан в поездке на социальном автобусе по действительному льготному проездному. Водитель потребовал от него оплаты проезда наличными, а после отказа предложил покинуть автобус. В пресс-центре СК РФ уточнили, что льготник является Почетным донором России в Санкт-Петербурге. "По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе

СК Петербурга: водитель автобуса требовал у Почетного донора РФ оплатить проезд

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По информации пресс-службы, водитель-мигрант отказал пассажиру из льготной категории граждан в поездке на социальном автобусе по действительному льготному проездному. Водитель потребовал от него оплаты проезда наличными, а после отказа предложил покинуть автобус. В пресс-центре СК РФ уточнили, что льготник является Почетным донором России в Санкт-Петербурге.
"По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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