https://ria.ru/20240619/peterburg-1953903920.html

В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе

В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе - РИА Новости, 19.06.2024

В Петербурге водитель автобуса не дал Почетному донору проехать по льготе

Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:27

2024-06-19T11:27

2024-06-19T11:27

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Водитель-мигрант в Петербурге требовал наличные за проезд с Почетного донора РФ, который воспользовался льготным проездным, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По информации пресс-службы, водитель-мигрант отказал пассажиру из льготной категории граждан в поездке на социальном автобусе по действительному льготному проездному. Водитель потребовал от него оплаты проезда наличными, а после отказа предложил покинуть автобус. В пресс-центре СК РФ уточнили, что льготник является Почетным донором России в Санкт-Петербурге. "По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)