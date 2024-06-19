https://ria.ru/20240619/perm-1954039849.html

Источник рассказал о семье, в которой мальчика выгуливали на веревке

Источник рассказал о семье, в которой мальчика выгуливали на веревке - РИА Новости, 19.06.2024

Источник рассказал о семье, в которой мальчика выгуливали на веревке

Пермская семья, в которой мальчика выгуливали на веревке, считается нормальной, там воспитывают четырех приемных детей с тяжелыми диагнозами, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:09

2024-06-19T17:09

2024-06-19T17:09

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Пермская семья, в которой мальчика выгуливали на веревке, считается нормальной, там воспитывают четырех приемных детей с тяжелыми диагнозами, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "У женщины четверо приемных детей, все с тяжелыми диагнозами, в том числе с синдром Дауна. Когда органы опеки передают детей, то потенциальных родителей проверяют (жилищно-бытовые условия, отношения и прочее). Детей не отдают в асоциальные семьи, в проблемные. Семья нормальная. Если бы это было не так, то детей бы не отдали под опеку", - рассказал собеседник агентства. По его словам, у женщины также есть взрослый сын. "Пинать ребенка и прочее – это неприемлемо, надо использовать другие методы воспитания. Этот мальчик не отдает отчета своим поступкам, он недееспособен. С такими детьми трудно, у женщины, полагаю, сдали нервы", - добавил он. Известно, что приемная мама гуляла с ребенком, используя специальное устройство. В открытых источниках подобные гаджеты называются "вожжи-поводок для детей". Ряд СМИ опубликовали комментарий женщины-опекуна по поводу ситуации с "поводком". Пермячка пояснила, что ребенку, попавшему на видео, 14 лет, он плохо видит и слышит, не разговаривает, но достаточно сильный, может вырваться на прогулке и убежать, поэтому она использует детские "вожжи". В тот день опекун и подросток шли в школьный лагерь. Ранее в нескольких пермских пабликах в соцсетях было опубликовано видео, как мальчика, которому на вид от 6-10 лет, выгуливают на веревке в микрорайоне Перми. На кадрах видно, что женщина иногда пинает подопечного. После инцидента местный СК возбудил дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). По данным ведомства, пермячка во время прогулки применяла физическую силу к ребенку.

https://ria.ru/20240610/prigovor-1952044513.html

https://ria.ru/20240619/samara-1953966107.html

https://ria.ru/20240607/deti-1951015292.html

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пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия