Рейтинг@Mail.ru
В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 19.06.2024 (обновлено: 12:42 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/peregovory-1953858513.html
В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе
В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе - РИА Новости, 19.06.2024
В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, они продолжались около полутора часов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:20
2024-06-19T12:42
россия
владимир путин
ким чен ын
пхеньян
в мире
визит путина в кндр
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953884751_0:229:3110:1978_1920x0_80_0_0_3381d4033de5e054f0ba5e1f923d06d3.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, они продолжались около полутора часов.На встрече лидер КНДР отметил роль России в мире и выразил полную поддержку специальной военной операции."Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — подчеркнул Ким Чен Ын.Он добавил, что ситуация в мире быстро меняется и становится сложнее, в этих условиях Пхеньян намерен укреплять стратегическое общение с Москвой. Ким Чен Ын заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Москва высоко ценит последовательную и неизменную поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе на украинском направлении.Подвиги предшествующих поколений президент назвал хорошей базой для развития отношений России и КНДР сегодня. Путин также сообщил, что готов новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений между Москвой и Пхеньяном на долгие годы вперед.Российский лидер напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.&quot;Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву&quot;, — добавил Путин.Он выразил надежду, что следующая встреча состоится в России.После кратких вступительных заявлений двух лидеров переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.В преддверии визита помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что у глав государств запланирована продолжительная беседа в формате "один на один", к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций.По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями для СМИ.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Читайте в Дзен: "Если это произойдет": в США предположили, зачем Путин прибыл в КНДР и при чем тут Байден. Запад и Восток готовятся к битве
https://ria.ru/20240619/putin-1953853926.html
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953884751_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_11d8499e8581f11ba9ee6dcc58ce92df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ким чен ын, пхеньян, в мире, визит путина в кндр, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Пхеньян, В мире, Визит Путина в КНДР, КНДР (Северная Корея)
В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились более 1,5 часа

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, они продолжались около полутора часов.
На встрече лидер КНДР отметил роль России в мире и выразил полную поддержку специальной военной операции.
«
"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — подчеркнул Ким Чен Ын.
Он добавил, что ситуация в мире быстро меняется и становится сложнее, в этих условиях Пхеньян намерен укреплять стратегическое общение с Москвой. Ким Чен Ын заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.
Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Москва высоко ценит последовательную и неизменную поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе на украинском направлении.
Подвиги предшествующих поколений президент назвал хорошей базой для развития отношений России и КНДР сегодня. Путин также сообщил, что готов новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений между Москвой и Пхеньяном на долгие годы вперед.
Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина и российские флаги на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, заявил Путин
Вчера, 07:29
Российский лидер напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.
«

"Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву", — добавил Путин.

Он выразил надежду, что следующая встреча состоится в России.
После кратких вступительных заявлений двух лидеров переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньян

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньян

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (второй слева) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 16

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
2 из 16

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 16

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 16

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
14 из 16

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16
В преддверии визита помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что у глав государств запланирована продолжительная беседа в формате "один на один", к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций.
По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями для СМИ.
Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.
Читайте в Дзен: "Если это произойдет": в США предположили, зачем Путин прибыл в КНДР и при чем тут Байден. Запад и Восток готовятся к битве
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнПхеньянВ миреВизит Путина в КНДРКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала