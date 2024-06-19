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В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе - РИА Новости, 19.06.2024

В Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, они продолжались около полутора часов. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:20

2024-06-19T08:20

2024-06-19T12:42

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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, они продолжались около полутора часов.На встрече лидер КНДР отметил роль России в мире и выразил полную поддержку специальной военной операции."Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — подчеркнул Ким Чен Ын.Он добавил, что ситуация в мире быстро меняется и становится сложнее, в этих условиях Пхеньян намерен укреплять стратегическое общение с Москвой. Ким Чен Ын заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Москва высоко ценит последовательную и неизменную поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе на украинском направлении.Подвиги предшествующих поколений президент назвал хорошей базой для развития отношений России и КНДР сегодня. Путин также сообщил, что готов новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений между Москвой и Пхеньяном на долгие годы вперед.Российский лидер напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве."Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву", — добавил Путин.Он выразил надежду, что следующая встреча состоится в России.После кратких вступительных заявлений двух лидеров переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.В преддверии визита помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что у глав государств запланирована продолжительная беседа в формате "один на один", к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций.По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями для СМИ.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Читайте в Дзен: "Если это произойдет": в США предположили, зачем Путин прибыл в КНДР и при чем тут Байден. Запад и Восток готовятся к битве

https://ria.ru/20240619/putin-1953853926.html

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россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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