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В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров - РИА Новости, 19.06.2024
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09:02 19.06.2024 (обновлено: 09:40 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html
В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров
В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров - РИА Новости, 19.06.2024
В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров
В Красноярском крае закрыли пансионат, где в прошлом году умерли 11 пенсионеров, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:02
2024-06-19T09:40
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. В Красноярском крае закрыли пансионат, где в прошлом году умерли 11 пенсионеров, сообщила региональная прокуратура. "На территории дома престарелых "Калина Красная" в поселке Емельяново на улице Московская содержится более 30 пожилых постояльцев. Однако в прошлом году в пансионате скончалось 11 пенсионеров", — говорится в релизе.Во время проверки выяснилось, что в заведении, рассчитанном на 56 койко-мест, нет системы пожарной безопасности с автоматической установкой пожаротушения, а расположение самого здания не соответствует минимальным отступам от надворных построек. Помимо этого, прокуроры не нашли подъезда для пожарных автомобилей, системы пожаротушения, эвакуационных выходов и лицензии на занятие медицинской деятельностью. Эти нарушения стали основанием для привлечения владельца к административной ответственности. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Эксплуатацию здания приостановили, добавили в надзорном ведомстве.Это не первый пансионат в Красноярском крае, на который обратила внимание прокуратура за последнее время. В начале месяца в краевом центре закрыли пансионат "Валентина". Как писали СМИ, учреждение не оказывало подопечным должного ухода: красноярцы привозили пожилых родственников, надеясь на постоянный присмотр, но там за ними никто не следил, сообщалось и о смертях постояльцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.
https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html
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происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров

В пос. Емельяново закрыли пансионат "Калина Красная", где умерли 11 пенсионеров

© Фото : Прокуратура Красноярского краяДом престарелых "Калина Красная" в поселке Емельяново Красноярского края
Дом престарелых Калина Красная в поселке Емельяново Красноярского края - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Дом престарелых "Калина Красная" в поселке Емельяново Красноярского края. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. В Красноярском крае закрыли пансионат, где в прошлом году умерли 11 пенсионеров, сообщила региональная прокуратура.
"На территории дома престарелых "Калина Красная" в поселке Емельяново на улице Московская содержится более 30 пожилых постояльцев. Однако в прошлом году в пансионате скончалось 11 пенсионеров", — говорится в релизе.
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Во время проверки выяснилось, что в заведении, рассчитанном на 56 койко-мест, нет системы пожарной безопасности с автоматической установкой пожаротушения, а расположение самого здания не соответствует минимальным отступам от надворных построек. Помимо этого, прокуроры не нашли подъезда для пожарных автомобилей, системы пожаротушения, эвакуационных выходов и лицензии на занятие медицинской деятельностью.
Эти нарушения стали основанием для привлечения владельца к административной ответственности. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Эксплуатацию здания приостановили, добавили в надзорном ведомстве.
Это не первый пансионат в Красноярском крае, на который обратила внимание прокуратура за последнее время. В начале месяца в краевом центре закрыли пансионат "Валентина". Как писали СМИ, учреждение не оказывало подопечным должного ухода: красноярцы привозили пожилых родственников, надеясь на постоянный присмотр, но там за ними никто не следил, сообщалось и о смертях постояльцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.
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