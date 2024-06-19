https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html

В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров

В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров - РИА Новости, 19.06.2024

В Красноярском крае закрыли еще один пансионат из-за смерти 11 пенсионеров

В Красноярском крае закрыли пансионат, где в прошлом году умерли 11 пенсионеров, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:02

2024-06-19T09:02

2024-06-19T09:40

происшествия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. В Красноярском крае закрыли пансионат, где в прошлом году умерли 11 пенсионеров, сообщила региональная прокуратура. "На территории дома престарелых "Калина Красная" в поселке Емельяново на улице Московская содержится более 30 пожилых постояльцев. Однако в прошлом году в пансионате скончалось 11 пенсионеров", — говорится в релизе.Во время проверки выяснилось, что в заведении, рассчитанном на 56 койко-мест, нет системы пожарной безопасности с автоматической установкой пожаротушения, а расположение самого здания не соответствует минимальным отступам от надворных построек. Помимо этого, прокуроры не нашли подъезда для пожарных автомобилей, системы пожаротушения, эвакуационных выходов и лицензии на занятие медицинской деятельностью. Эти нарушения стали основанием для привлечения владельца к административной ответственности. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Эксплуатацию здания приостановили, добавили в надзорном ведомстве.Это не первый пансионат в Красноярском крае, на который обратила внимание прокуратура за последнее время. В начале месяца в краевом центре закрыли пансионат "Валентина". Как писали СМИ, учреждение не оказывало подопечным должного ухода: красноярцы привозили пожилых родственников, надеясь на постоянный присмотр, но там за ними никто не следил, сообщалось и о смертях постояльцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.

https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html

https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, красноярск