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В Саудовской Аравии во время хаджа умерли не менее 550 паломников - РИА Новости, 19.06.2024
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08:09 19.06.2024 (обновлено: 10:13 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/palomniki-1953857461.html
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли не менее 550 паломников
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли не менее 550 паломников - РИА Новости, 19.06.2024
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли не менее 550 паломников
Более 500 паломников умерли из-за жары во время хаджа в Саудовскую Аравию, передает AFP со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:09
2024-06-19T10:13
в мире
саудовская аравия
мекка
иордания
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 500 паломников умерли из-за жары во время хаджа в Саудовскую Аравию, передает AFP со ссылкой на дипломатов. "Общее количество погибших в морге района Мекки Аль-Муайсема &lt;...&gt; составило 550 человек", — сказали собеседники агентства. Ранее сообщалось о смерти 76 паломников — 41 из Иордании и 35 из Туниса. По словам двух дипломатов из арабских стран, как минимум 323 погибших — граждане Египта. Один из источников уточнил, что все они (за исключением одного человека, получившего смертельные травмы во время небольшой давки) скончались от болезней, вызванных жарой. Кроме того, погибли по меньшей мере 60 иорданцев. В результате общее число смертей, о которых заявили несколько стран, достигло 577. Как пояснил AFP один из собеседников, число погибших египтян увеличилось из-за большого количества незарегистрированных паломников. "Незарегистрированные паломники вызвали большой хаос в лагерях египетских паломников, что привело к коллапсу в работе служб", — сказал чиновник, курирующий миссию по обеспечению хаджа в Египте. Он добавил, что люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров. В этом году хадж проходит с 14 по 19 июня. Согласно сайту наблюдения за погодой AccuWeather, 17 июня температура в Мекке достигала 45 градусов по Цельсию. А метеорологическая служба Саудовской Аравии в этот день зафиксировала в самой большой мечети города плюс 52. По данным саудовского Минздрава, только 16 июня от тепловых ударов пострадали 2764 паломника.Глава ведомства Фахд аль-Джаладжель призвал паломников не выходить на улицу с 11:00 до 16:00 по местному времени, избегать пребывания на солнце, пользоваться зонтиками и придерживаться рекомендаций по питьевому режиму. Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. В прошлом году во время хаджа из-за жары погибли 240 человек, более десяти тысяч испытывали проблемы со здоровьем. По данным европейской службы по изменению климата Copernicus, минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений. Изменение климата существенно влияет на страны Персидского залива. Помимо температурных максимумов, весной в этом регионе зарегистрировали рекордное количество осадков. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на прошлой неделе пропустил встречу G7 в Италии из-за обязанностей, связанных с прибытием на хадж более полутора миллиона мусульман со всего мира.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, мекка, иордания, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Саудовская Аравия, Мекка, Иордания, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли не менее 550 паломников

Не менее 550 паломников умерли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

© AP Photo / Rafiq MaqboolОказание помощи паломнику, потерявшему сознание из-за жары, недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия
Оказание помощи паломнику, потерявшему сознание из-за жары, недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Оказание помощи паломнику, потерявшему сознание из-за жары, недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 500 паломников умерли из-за жары во время хаджа в Саудовскую Аравию, передает AFP со ссылкой на дипломатов.
"Общее количество погибших в морге района Мекки Аль-Муайсема <...> составило 550 человек", — сказали собеседники агентства.
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Ранее сообщалось о смерти 76 паломников — 41 из Иордании и 35 из Туниса.
По словам двух дипломатов из арабских стран, как минимум 323 погибших — граждане Египта. Один из источников уточнил, что все они (за исключением одного человека, получившего смертельные травмы во время небольшой давки) скончались от болезней, вызванных жарой. Кроме того, погибли по меньшей мере 60 иорданцев.
В результате общее число смертей, о которых заявили несколько стран, достигло 577. Как пояснил AFP один из собеседников, число погибших египтян увеличилось из-за большого количества незарегистрированных паломников.
"Незарегистрированные паломники вызвали большой хаос в лагерях египетских паломников, что привело к коллапсу в работе служб", — сказал чиновник, курирующий миссию по обеспечению хаджа в Египте. Он добавил, что люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров.
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В этом году хадж проходит с 14 по 19 июня. Согласно сайту наблюдения за погодой AccuWeather, 17 июня температура в Мекке достигала 45 градусов по Цельсию. А метеорологическая служба Саудовской Аравии в этот день зафиксировала в самой большой мечети города плюс 52. По данным саудовского Минздрава, только 16 июня от тепловых ударов пострадали 2764 паломника.
Глава ведомства Фахд аль-Джаладжель призвал паломников не выходить на улицу с 11:00 до 16:00 по местному времени, избегать пребывания на солнце, пользоваться зонтиками и придерживаться рекомендаций по питьевому режиму.
Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. В прошлом году во время хаджа из-за жары погибли 240 человек, более десяти тысяч испытывали проблемы со здоровьем.
По данным европейской службы по изменению климата Copernicus, минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений. Изменение климата существенно влияет на страны Персидского залива. Помимо температурных максимумов, весной в этом регионе зарегистрировали рекордное количество осадков.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на прошлой неделе пропустил встречу G7 в Италии из-за обязанностей, связанных с прибытием на хадж более полутора миллиона мусульман со всего мира.
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