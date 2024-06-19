https://ria.ru/20240619/oruzhie-1953863370.html

"Пять минут". В Германии испугались уникального российского оружия

"Пять минут". В Германии испугались уникального российского оружия - РИА Новости, 19.06.2024

"Пять минут". В Германии испугались уникального российского оружия

В Германии предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия, пишет n-tv. "Маршрут Москва — Берлин. <...> Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:05

2024-06-19T09:05

2024-06-19T14:55

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Германии предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия, пишет n-tv. "Маршрут Москва — Берлин. <...> Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут", — цитирует издание Маркуса Циглера из Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии. Он добавил, что гиперзвуковое оружие стало переломным моментом, способным изменить будущие конфликты. "Мир, в котором мы живем, снова становится деревней. Это означает, что я могу использовать технологии для создания угроз. Но я также могу оказывать геополитическое влияние", — сказал Циглер. В свою очередь, генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия. Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над таким вооружением, то сегодня эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Дальность ее полета составляет тысячу километров. Она может развивать скорость до девяти Махов.Читайте в Дзен: Уже негде хоронить. Больницы переполнены: в Киеве выступили с жестким заявлением в адрес Зеленского"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО. Украине придется принять тяжелое решение

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

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германия, нато, пекин, в мире