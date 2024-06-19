"Пять минут". В Германии испугались уникального российского оружия
Эксперт Циглер: гиперзвуковая ракета долетит от Москвы до Берлина за 5 минут
© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
© Фото : Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Германии предупредили о рисках из-за развития гиперзвукового оружия, пишет n-tv.
"Маршрут Москва — Берлин. <...> Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут", — цитирует издание Маркуса Циглера из Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии.
"Маршрут Москва — Берлин. <...> Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут", — цитирует издание Маркуса Циглера из Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии.
Он добавил, что гиперзвуковое оружие стало переломным моментом, способным изменить будущие конфликты.
"Мир, в котором мы живем, снова становится деревней. Это означает, что я могу использовать технологии для создания угроз. Но я также могу оказывать геополитическое влияние", — сказал Циглер.
В свою очередь, генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия. Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над таким вооружением, то сегодня эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Дальность ее полета составляет тысячу километров. Она может развивать скорость до девяти Махов.
"Мир, в котором мы живем, снова становится деревней. Это означает, что я могу использовать технологии для создания угроз. Но я также могу оказывать геополитическое влияние", — сказал Циглер.
В свою очередь, генерал НАТО Кристиан Бадиа призвал активно работать над защитой от современного гиперзвукового оружия. Издание отмечает, что если в 2020 году еще были надежды на контроль над таким вооружением, то сегодня эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе.
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Дальность ее полета составляет тысячу километров. Она может развивать скорость до девяти Махов.