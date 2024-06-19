https://ria.ru/20240619/opk-1953954644.html
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами - РИА Новости, 19.06.2024
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "проштрафившиеся" с графиком поставок, ждут соответствующие меры, вплоть до смены собственника, сообщил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:30
2024-06-19T13:30
2024-06-19T13:42
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "проштрафившиеся" с графиком поставок, ждут соответствующие меры, вплоть до смены собственника, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вся производственная база системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны Коллегии ВПК. И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", - приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям. "Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе по сути переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс", - подчеркнул министр. Алиханов также отметил значительную роль ОПК в развитии промышленности. Так, по широкой номенклатуре комплектующих пришлось во многом заново выстраивать кооперационные связи на несколько уровней вглубь этой цепочки, под эту задачу были вовлечены в работу около 850 предприятий, которые раньше не взаимодействовали с "оборонкой". "Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", - добавил глава "Ростеха", председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наряду с выполнением ГОЗ создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. Однако проблемными вопросами для оборонщиков пока еще являются нехватка кадров и низкая рентабельность предприятий. Алиханов в свою очередь выразил готовность оказать предприятиям поддержку в повышении производительности, оптимизации и внедрении "бережливых" подходов на основе технологического аудита.
https://ria.ru/20240228/medvedev-1930055649.html
https://ria.ru/20240604/shoygu-1950515418.html
https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами
Алиханов: предприятия ОПК, опоздавшие с графиком поставок, ждут жесткие меры
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "проштрафившиеся" с графиком поставок, ждут соответствующие меры, вплоть до смены собственника, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Вся производственная база системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны Коллегии ВПК. И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", - приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.
"Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе по сути переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс", - подчеркнул министр.
Алиханов также отметил значительную роль ОПК в развитии промышленности. Так, по широкой номенклатуре комплектующих пришлось во многом заново выстраивать кооперационные связи на несколько уровней вглубь этой цепочки, под эту задачу были вовлечены в работу около 850 предприятий, которые раньше не взаимодействовали с "оборонкой".
"Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", - добавил глава "Ростеха
", председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наряду с выполнением ГОЗ создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. Однако проблемными вопросами для оборонщиков пока еще являются нехватка кадров и низкая рентабельность предприятий.
Алиханов в свою очередь выразил готовность оказать предприятиям поддержку в повышении производительности, оптимизации и внедрении "бережливых" подходов на основе технологического аудита.