https://ria.ru/20240619/opk-1953954644.html

Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами

Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами - РИА Новости, 19.06.2024

Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК мерами

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "проштрафившиеся" с графиком поставок, ждут соответствующие меры, вплоть до смены собственника, сообщил... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:30

2024-06-19T13:30

2024-06-19T13:42

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

антон алиханов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "проштрафившиеся" с графиком поставок, ждут соответствующие меры, вплоть до смены собственника, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вся производственная база системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны Коллегии ВПК. И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", - приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям. "Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе по сути переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс", - подчеркнул министр. Алиханов также отметил значительную роль ОПК в развитии промышленности. Так, по широкой номенклатуре комплектующих пришлось во многом заново выстраивать кооперационные связи на несколько уровней вглубь этой цепочки, под эту задачу были вовлечены в работу около 850 предприятий, которые раньше не взаимодействовали с "оборонкой". "Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", - добавил глава "Ростеха", председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наряду с выполнением ГОЗ создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. Однако проблемными вопросами для оборонщиков пока еще являются нехватка кадров и низкая рентабельность предприятий. Алиханов в свою очередь выразил готовность оказать предприятиям поддержку в повышении производительности, оптимизации и внедрении "бережливых" подходов на основе технологического аудита.

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https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов