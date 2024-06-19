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Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка - РИА Новости, 19.06.2024
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03:42 19.06.2024 (обновлено: 04:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obvinenie-1953843460.html
Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка
Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка - РИА Новости, 19.06.2024
Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка
Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить американского солдата Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения и штрафу 40 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:42
2024-06-19T04:08
владивосток
россия
происшествия
приморский край
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить американского солдата Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения и штрафу 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания ... в колонии-поселении", — сказал прокурор на заседании суда.Он также попросил назначить штраф в 40 тысяч рублей.Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей. "Потерпевшая сказала, что украденные средства не возмещены. (Просим) зачесть срок содержания под стражей, один день в СИЗО за два дня пребывания в колонии-поселения", — сказал представитель прокуратуры.Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Его судят по статьям об угрозе убийством и краже.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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владивосток, россия, происшествия, приморский край, южная корея
Владивосток, Россия, Происшествия, Приморский край, Южная Корея
Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка

Обвинение просит суд приговорить Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить американского солдата Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения и штрафу 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания ... в колонии-поселении", — сказал прокурор на заседании суда.
Он также попросил назначить штраф в 40 тысяч рублей.
Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей. "Потерпевшая сказала, что украденные средства не возмещены. (Просим) зачесть срок содержания под стражей, один день в СИЗО за два дня пребывания в колонии-поселения", — сказал представитель прокуратуры.
Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Его судят по статьям об угрозе убийством и краже.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Потерпевшая по делу Гордона Блэка заявила, что не готова с ним примириться
17 июня, 04:41
 
ВладивостокРоссияПроисшествияПриморский крайЮжная Корея
 
 
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