https://ria.ru/20240619/obvinenie-1953843460.html

Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка

Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка - РИА Новости, 19.06.2024

Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка

Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить американского солдата Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения и штрафу 40 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:42

2024-06-19T03:42

2024-06-19T04:08

владивосток

россия

происшествия

приморский край

южная корея

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить американского солдата Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения и штрафу 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания ... в колонии-поселении", — сказал прокурор на заседании суда.Он также попросил назначить штраф в 40 тысяч рублей.Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей. "Потерпевшая сказала, что украденные средства не возмещены. (Просим) зачесть срок содержания под стражей, один день в СИЗО за два дня пребывания в колонии-поселения", — сказал представитель прокуратуры.Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Его судят по статьям об угрозе убийством и краже.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240617/delo-1953307664.html

владивосток

россия

приморский край

южная корея

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владивосток, россия, происшествия, приморский край, южная корея