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"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.06.2024 (обновлено: 08:02 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО - РИА Новости, 19.06.2024
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
Министры обороны западных стран одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. Цель — добиться того, чтобы ВСУ не уступали российской армии ни РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:00
2024-06-19T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
германия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Министры обороны западных стран одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. Цель — добиться того, чтобы ВСУ не уступали российской армии ни количественно, ни качественно. О том, как будут муштровать, — в материале РИА Новости.Защитить от ТрампаШтаб-квартира — на американской базе в Висбадене (ФРГ). Там же станут готовить специалистов по основным армейским направлениям. Для этого выделят около 700 инструкторов.Кроме того, украинцев продолжат обучать в десятках тренировочных центров в разных странах НАТО. Но теперь процесс передадут в подчинение Брюсселю, а не национальным министерствам обороны.Эти меры, по мнению авторов плана, решат сразу две задачи. Во-первых, централизованная подготовка позволит более грамотно распределять ресурсы, учебные площадки и специалистов-инструкторов. Во-вторых, новая система будет защищена от любой критики и контрмер со стороны Дональда Трампа, если тот вновь займет пост президента США. А он, напомним, неоднократно угрожал серьезно сократить помощь Украине — в том числе в сфере обучения военнослужащих.Со скепсисом к инициативе относится и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако пообещал не накладывать вето, если Будапешт не будут принуждать к участию. Министры обороны других стран — членов североатлантического альянса поддержали план единогласно. Общее мнение: без срочной поддержки ВСУ не протянут до конца лета.На Западе утверждают, что украинская армия серьезно уступает российской в количестве солдат на поле боя, в возможностях артиллерии и противовоздушной обороны. Кроме того, по объектам энергетической инфраструктуры регулярно наносят авиационные и ракетные удары, что серьезно влияет на тыловую логистику и возможность снабжать передовую. А растянутость войск сразу по нескольким направлениям грозит обвалом фронта, если россияне сконцентрируют все усилия на каком-то конкретном участке.Ускоренная программаСтраны НАТО начали обучать специалистов для ВСУ еще в годы Минских соглашений. С весны 2022-го все ускорилось: Евросоюз подготовил уже более 55 тысяч украинских военнослужащих. Тренируются главным образом в Польше и Германии, есть центры в Испании, Италии, Чехии, Литве, Латвии.Методики — натовские. Прежде всего в таких дисциплинах, как штурмовая тактика, бои в городской застройке, полевая медицина, действия в обороне. Кроме того, натаскивают экипажи для боевой техники.Длительность курса в зависимости от сложности — от двух недель до полутора месяцев. Определенную часть военных тренируют на территории Украины. Дольше всего готовят пилотов американских F-16, которых прогоняют по ускоренной полугодовой программе. Однако нет данных, сколько летчиков уже удалось подготовить. В СМИ звучат разные оценки — от десяти до 30 человек. Особняком стоит Великобритания, не входящая в Евросоюз. Исторически сложилось, что Лондон делает ставку на морские десантные и диверсионные операции. Этим наукам уже много лет обучают украинский спецназ. Именно англичане натренировали украинцев на боевое применение морских безэкипажных катеров (МБЭК), которые доставили немало проблем Черноморскому флоту России. Да и высадки диверсионных групп на западный берег Крыма, а также на спорные острова в русле Днепра имеют британский почерк.Самый же влиятельный член НАТО — США — в последнее время явно манкирует своими обязанностями. На днях британская газета Times со ссылкой на источники в Киеве заявила: Пентагон намеренно затягивает обучение летчиков. А все объясняет тем, что якобы "истребителей пока меньше, чем надо" и в ожидании поставок пилоты не должны растерять навыки.В свою очередь, издание Defense News отмечало, что качество подготовки на территории США оставляет желать лучшего. Возможно, Штаты хотят спихнуть все издержки от тренировок ВСУ на европейских союзников."Ничему не научили"О качестве западной подготовки лучше всего может сказать результативность украинской армии. Осенью 2022 года ВСУ удалось вытеснить российских военных из большей части Харьковской области — тогда украинцы начали применять тактику малочисленных мобильных групп на армейских внедорожниках и БТР, которые перекрыли важные трассы и окружили несколько населенных пунктов. Остановить наступление удалось лишь на линии Кременная — Сватово. Россияне быстро усвоили урок и научились противодействовать.Летом-осенью 2023-го Киев попытался провернуть другой, десятилетиями отработанный на Западе прием: продавить российскую оборону в Запорожской области тяжелыми "кулаками" колонн бронетехники и механизированной пехоты. Однако передовые подразделения наткнулись на глубокоэшелонированную линию обороны, выстроенную по всем правилам фортификационной науки времен Второй мировой. Выяснилось, что противотанковые рвы и сплошные минные поля все еще актуальны. А хваленая западная подготовка ничем не помогла украинцам."Нас погрузили в самолет и отправили в Англию, — рассказал РИА Новости один из украинских пленных, захваченных российскими солдатами на Запорожском направлении в прошлом году. — Потом долго везли в грузовике на военную базу. Там обучали главным образом тактической медицине и психологии — как вывести товарища по оружию из ступора. Стреляли только один раз на стрельбище. Еще двое норвежцев учили штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня. А потом нас отправили обратно. Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас так и не научили".Последние месяцы показали, что натовская подготовка непригодна для боевых действий такой высокой интенсивности. Альянс десятилетиями воевал против заведомо слабых противников, у которых не было авиации, РЭБ, большого количества артиллерии. И самое главное — мощной промышленной базы. По-хорошему, это западные военные должны учиться у украинцев воевать в XXI веке.
https://ria.ru/20240615/pentagon-1953054551.html
https://radiosputnik.ru/20240618/svo-1953657970.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сша, германия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, F-16
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО

В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных

© Минобороны РФВоеннослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск Центр разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
© Минобороны РФ
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Министры обороны западных стран одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. Цель — добиться того, чтобы ВСУ не уступали российской армии ни количественно, ни качественно. О том, как будут муштровать, — в материале РИА Новости.

Защитить от Трампа

Штаб-квартира — на американской базе в Висбадене (ФРГ). Там же станут готовить специалистов по основным армейским направлениям. Для этого выделят около 700 инструкторов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке украинских солдат
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке украинских солдат
Кроме того, украинцев продолжат обучать в десятках тренировочных центров в разных странах НАТО. Но теперь процесс передадут в подчинение Брюсселю, а не национальным министерствам обороны.
Эти меры, по мнению авторов плана, решат сразу две задачи. Во-первых, централизованная подготовка позволит более грамотно распределять ресурсы, учебные площадки и специалистов-инструкторов. Во-вторых, новая система будет защищена от любой критики и контрмер со стороны Дональда Трампа, если тот вновь займет пост президента США. А он, напомним, неоднократно угрожал серьезно сократить помощь Украине — в том числе в сфере обучения военнослужащих.
Со скепсисом к инициативе относится и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако пообещал не накладывать вето, если Будапешт не будут принуждать к участию. Министры обороны других стран — членов североатлантического альянса поддержали план единогласно. Общее мнение: без срочной поддержки ВСУ не протянут до конца лета.
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
На Западе утверждают, что украинская армия серьезно уступает российской в количестве солдат на поле боя, в возможностях артиллерии и противовоздушной обороны. Кроме того, по объектам энергетической инфраструктуры регулярно наносят авиационные и ракетные удары, что серьезно влияет на тыловую логистику и возможность снабжать передовую. А растянутость войск сразу по нескольким направлениям грозит обвалом фронта, если россияне сконцентрируют все усилия на каком-то конкретном участке.

Ускоренная программа

Страны НАТО начали обучать специалистов для ВСУ еще в годы Минских соглашений. С весны 2022-го все ускорилось: Евросоюз подготовил уже более 55 тысяч украинских военнослужащих. Тренируются главным образом в Польше и Германии, есть центры в Испании, Италии, Чехии, Литве, Латвии.
Методики — натовские. Прежде всего в таких дисциплинах, как штурмовая тактика, бои в городской застройке, полевая медицина, действия в обороне. Кроме того, натаскивают экипажи для боевой техники.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Пентагон заключил контракт на разработку систем для морских дронов
15 июня, 01:40
Длительность курса в зависимости от сложности — от двух недель до полутора месяцев. Определенную часть военных тренируют на территории Украины. Дольше всего готовят пилотов американских F-16, которых прогоняют по ускоренной полугодовой программе. Однако нет данных, сколько летчиков уже удалось подготовить. В СМИ звучат разные оценки — от десяти до 30 человек.
Особняком стоит Великобритания, не входящая в Евросоюз. Исторически сложилось, что Лондон делает ставку на морские десантные и диверсионные операции. Этим наукам уже много лет обучают украинский спецназ. Именно англичане натренировали украинцев на боевое применение морских безэкипажных катеров (МБЭК), которые доставили немало проблем Черноморскому флоту России. Да и высадки диверсионных групп на западный берег Крыма, а также на спорные острова в русле Днепра имеют британский почерк.
© Минобороны РоссииУничтожение безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео
Уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео
© Минобороны России
Уничтожение безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео
Самый же влиятельный член НАТО — США — в последнее время явно манкирует своими обязанностями. На днях британская газета Times со ссылкой на источники в Киеве заявила: Пентагон намеренно затягивает обучение летчиков. А все объясняет тем, что якобы "истребителей пока меньше, чем надо" и в ожидании поставок пилоты не должны растерять навыки.
В свою очередь, издание Defense News отмечало, что качество подготовки на территории США оставляет желать лучшего. Возможно, Штаты хотят спихнуть все издержки от тренировок ВСУ на европейских союзников.

"Ничему не научили"

О качестве западной подготовки лучше всего может сказать результативность украинской армии. Осенью 2022 года ВСУ удалось вытеснить российских военных из большей части Харьковской области — тогда украинцы начали применять тактику малочисленных мобильных групп на армейских внедорожниках и БТР, которые перекрыли важные трассы и окружили несколько населенных пунктов. Остановить наступление удалось лишь на линии Кременная — Сватово. Россияне быстро усвоили урок и научились противодействовать.
© AP Photo / LibkosУкраинский военный на линии фронта возле Кременной
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военный на линии фронта возле Кременной
Летом-осенью 2023-го Киев попытался провернуть другой, десятилетиями отработанный на Западе прием: продавить российскую оборону в Запорожской области тяжелыми "кулаками" колонн бронетехники и механизированной пехоты. Однако передовые подразделения наткнулись на глубокоэшелонированную линию обороны, выстроенную по всем правилам фортификационной науки времен Второй мировой. Выяснилось, что противотанковые рвы и сплошные минные поля все еще актуальны. А хваленая западная подготовка ничем не помогла украинцам.
"Нас погрузили в самолет и отправили в Англию, — рассказал РИА Новости один из украинских пленных, захваченных российскими солдатами на Запорожском направлении в прошлом году. — Потом долго везли в грузовике на военную базу. Там обучали главным образом тактической медицине и психологии — как вывести товарища по оружию из ступора. Стреляли только один раз на стрельбище. Еще двое норвежцев учили штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня. А потом нас отправили обратно. Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас так и не научили".
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
ВС РФ атаковали склад ВСУ, где шла разгрузка западного вооружения
18 июня, 13:51
Последние месяцы показали, что натовская подготовка непригодна для боевых действий такой высокой интенсивности. Альянс десятилетиями воевал против заведомо слабых противников, у которых не было авиации, РЭБ, большого количества артиллерии. И самое главное — мощной промышленной базы. По-хорошему, это западные военные должны учиться у украинцев воевать в XXI веке.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОF-16
 
 
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