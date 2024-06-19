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ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области

ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области

ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:39

2024-06-19T15:39

2024-06-19T15:39

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "В ходе оперативно-следственных мероприятий, было установлено, что силами вооружённых формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которой, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации", - сообщил Лисняк. По его словам, установлен факт минирования территории возле села Глубокое минами "лепесток", в результате пострадала жительница села. Кроме того, по информации Лисняка, ВСУ используют реактивные снаряды, на которых установлены маяки с датчиками движения. Он отметил, что такие снаряды разбрасываются в жилом секторе. По данным Лисняка, от такого виды боеприпасов погибло более 20 жителей села Глубокое, которые пытались укрыться от обстрела.

https://ria.ru/20240605/marochko-1950552281.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины