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ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obstrely-1954012324.html
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "В ходе оперативно-следственных мероприятий, было установлено, что силами вооружённых формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которой, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации", - сообщил Лисняк. По его словам, установлен факт минирования территории возле села Глубокое минами "лепесток", в результате пострадала жительница села. Кроме того, по информации Лисняка, ВСУ используют реактивные снаряды, на которых установлены маяки с датчиками движения. Он отметил, что такие снаряды разбрасываются в жилом секторе. По данным Лисняка, от такого виды боеприпасов погибло более 20 жителей села Глубокое, которые пытались укрыться от обстрела.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области

Лисняк: ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
«
"В ходе оперативно-следственных мероприятий, было установлено, что силами вооружённых формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которой, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации", - сообщил Лисняк.
По его словам, установлен факт минирования территории возле села Глубокое минами "лепесток", в результате пострадала жительница села. Кроме того, по информации Лисняка, ВСУ используют реактивные снаряды, на которых установлены маяки с датчиками движения. Он отметил, что такие снаряды разбрасываются в жилом секторе. По данным Лисняка, от такого виды боеприпасов погибло более 20 жителей села Глубокое, которые пытались укрыться от обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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