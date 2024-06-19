https://ria.ru/20240619/obstrely-1954012324.html
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "В ходе оперативно-следственных мероприятий, было установлено, что силами вооружённых формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которой, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации", - сообщил Лисняк. По его словам, установлен факт минирования территории возле села Глубокое минами "лепесток", в результате пострадала жительница села. Кроме того, по информации Лисняка, ВСУ используют реактивные снаряды, на которых установлены маяки с датчиками движения. Он отметил, что такие снаряды разбрасываются в жилом секторе. По данным Лисняка, от такого виды боеприпасов погибло более 20 жителей села Глубокое, которые пытались укрыться от обстрела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области
Лисняк: ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ВСУ используют кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, где остаются мирные жители, а также снаряды с датчиками движения, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
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"В ходе оперативно-следственных мероприятий, было установлено, что силами вооружённых формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которой, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации", - сообщил Лисняк.
По его словам, установлен факт минирования территории возле села Глубокое минами "лепесток", в результате пострадала жительница села. Кроме того, по информации Лисняка, ВСУ используют реактивные снаряды, на которых установлены маяки с датчиками движения. Он отметил, что такие снаряды разбрасываются в жилом секторе. По данным Лисняка, от такого виды боеприпасов погибло более 20 жителей села Глубокое, которые пытались укрыться от обстрела.