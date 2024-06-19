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ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа
ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа
Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородкой области подверглись атакам ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:35
2024-06-19T23:35
2024-06-19T23:35
специальная военная операция на украине
шебекино
муром
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородкой области подверглись атакам ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Шебекинского городского округа также подверглись атакам ВСУ. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела выбиты окна и посечена кровля частного дома. Имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты сел Шамино, Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка", - говорится в сообщении. Отмечается, что после обстрела села Муром взрывной волной разрушена надворная постройка на территории частного домовладения. Село, по словам Гладкова, было атаковано FPV-дроном, в частном доме повреждены остекление и фасад. Добавляется, что в Шебекино дрон-камикадзе атаковал складское помещение на территории коммерческого предприятия, там повреждена кровля. Информация уточняется, подомовой обход пройдет в светлое время суток, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Муром, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа
Гладков: ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа