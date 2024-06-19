https://ria.ru/20240619/obstrel-1954121495.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа

ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ обстреляли три населенных пункта Шебекинского городского округа

Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородкой области подверглись атакам ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:35

2024-06-19T23:35

2024-06-19T23:35

специальная военная операция на украине

шебекино

муром

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородкой области подверглись атакам ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Шебекинского городского округа также подверглись атакам ВСУ. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела выбиты окна и посечена кровля частного дома. Имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты сел Шамино, Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка", - говорится в сообщении. Отмечается, что после обстрела села Муром взрывной волной разрушена надворная постройка на территории частного домовладения. Село, по словам Гладкова, было атаковано FPV-дроном, в частном доме повреждены остекление и фасад. Добавляется, что в Шебекино дрон-камикадзе атаковал складское помещение на территории коммерческого предприятия, там повреждена кровля. Информация уточняется, подомовой обход пройдет в светлое время суток, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино

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шебекино, муром, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины