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Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе
Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе
ГУМЧС по Белгородской области предупреждает, что село Муром Шебекинского городского округа - под обстрелом. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:07
2024-06-19T21:07
2024-06-19T21:07
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ГУМЧС по Белгородской области предупреждает, что село Муром Шебекинского городского округа - под обстрелом. "РСЧС: Ведётся обстрел - Шебекинский городской округ, село Муром. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канал. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, муром, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Харьковская область
Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе
ГУМЧС: село Муром в Шебекинском городском округе находится под обстрелом ВСУ