https://ria.ru/20240619/obstrel-1954105536.html

Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе

Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 19.06.2024

Украинские войска обстреливают село Муром в Шебекинском городском округе

ГУМЧС по Белгородской области предупреждает, что село Муром Шебекинского городского округа - под обстрелом. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:07

2024-06-19T21:07

2024-06-19T21:07

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

харьковская область

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ГУМЧС по Белгородской области предупреждает, что село Муром Шебекинского городского округа - под обстрелом. "РСЧС: Ведётся обстрел - Шебекинский городской округ, село Муром. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канал. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

муром

харьковская область

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2024

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происшествия, белгородская область, муром, харьковская область