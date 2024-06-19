https://ria.ru/20240619/obstrel-1954092712.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 19.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска в 19.20 выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:43

2024-06-19T19:43

2024-06-19T19:59

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 19.20 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По этому же району города в 18.55 выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, сцкк, происшествия