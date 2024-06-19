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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 19.06.2024 (обновлено: 19:59 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obstrel-1954092712.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска в 19.20 выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:43
2024-06-19T19:59
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 19.20 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По этому же району города в 18.55 выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html
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донецк, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 19.20 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По этому же району города в 18.55 выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
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