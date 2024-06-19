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При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека
При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:43
2024-06-19T19:43
2024-06-19T19:43
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стирол
иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество мирных граждан, раненых в результате обстрела Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) возросло до четырех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В сопутствующих публикациях отмечается, что в результате обстрела были повреждены два здания коммунального предприятия и АЗС, а также частично обесточен поселок шахты "Кочегарка". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Стирол, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека
Приходько: при обстреле ВСУ Горловки пострадали четыре человека