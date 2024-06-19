https://ria.ru/20240619/obstrel-1954092574.html

При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека

При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:43

2024-06-19T19:43

2024-06-19T19:43

специальная военная операция на украине

стирол

иван приходько

горловка

украина

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество мирных граждан, раненых в результате обстрела Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) возросло до четырех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В сопутствующих публикациях отмечается, что в результате обстрела были повреждены два здания коммунального предприятия и АЗС, а также частично обесточен поселок шахты "Кочегарка". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

горловка

украина

донецк

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стирол, иван приходько, горловка, украина, донецк, происшествия