Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за четыре часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
С 16.00 до 18.25 по городу также выпустили шесть снарядов этого же калибра, в то числе два кассетных.
В 17.00 двумя "натовскими" снарядами обстреляли Горловку, столько жа снарядов такого же калибра было выпущено по Макеевке в 17.55.
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