https://ria.ru/20240619/obstrel-1954089421.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 19.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска за четыре часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:34

2024-06-19T19:34

2024-06-19T19:34

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецк

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за четыре часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 16.00 до 18.25 по городу также выпустили шесть снарядов этого же калибра, в то числе два кассетных. В 17.00 двумя "натовскими" снарядами обстреляли Горловку, столько жа снарядов такого же калибра было выпущено по Макеевке в 17.55.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

горловка

макеевка

донецк

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горловка, макеевка, донецк, сцкк, нато, происшествия