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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obstrel-1954089421.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска за четыре часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:34
2024-06-19T19:34
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецк
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за четыре часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 16.00 до 18.25 по городу также выпустили шесть снарядов этого же калибра, в то числе два кассетных. В 17.00 двумя "натовскими" снарядами обстреляли Горловку, столько жа снарядов такого же калибра было выпущено по Макеевке в 17.55.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, макеевка, донецк, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецк, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за четыре часа обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
С 16.00 до 18.25 по городу также выпустили шесть снарядов этого же калибра, в то числе два кассетных.
В 17.00 двумя "натовскими" снарядами обстреляли Горловку, столько жа снарядов такого же калибра было выпущено по Макеевке в 17.55.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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