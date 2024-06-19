https://ria.ru/20240619/obstrel-1954013600.html

ВСУ усилили удары по мирным районам в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ усилили удары по мирным районам в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ усилили удары по мирным районам в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска существенно активизировали удары по мирным районам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:43

2024-06-19T15:43

2024-06-19T15:43

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска существенно активизировали удары по мирным районам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ существенно активизировали обстрелы сел и городов Запорожской области. Главная их цель – мирные граждане. Украинские нацисты проигрывают на поле боя, потому, захлебываясь в своей злобе, пытаются бить по мирному населению. Интенсивность обстрелов мирных районов увеличилась", - сказал Рогов. В частности, по его словам, только в среду атакованы город Каменка-Днепровская, села Знаменка, Бурчак, Новофедоровка, Мирное. "По последним данным, от ударов ВСУ сегодня один мирный житель ранен, один убит", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия