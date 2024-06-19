https://ria.ru/20240619/obstrel-1953976063.html

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:15

2024-06-19T14:15

2024-06-19T14:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов, - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали Бурчак около восьми утра, сейчас ликвидируются последствия обстрела. Электроснабжение планируется запустить по резервным схемам. Пострадавших в результате обстрела нет, отметил балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия