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ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 19.06.2024 (обновлено: 14:21 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obstrel-1953976063.html
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:15
2024-06-19T14:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов, - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали Бурчак около восьми утра, сейчас ликвидируются последствия обстрела. Электроснабжение планируется запустить по резервным схемам. Пострадавших в результате обстрела нет, отметил балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области, 435 абонентов остались без света

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов, - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
По его словам, ВСУ атаковали Бурчак около восьми утра, сейчас ликвидируются последствия обстрела. Электроснабжение планируется запустить по резервным схемам. Пострадавших в результате обстрела нет, отметил балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Евгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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