https://ria.ru/20240619/obstrel-1953976063.html
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:15
2024-06-19T14:15
2024-06-19T14:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области, без электроснабжения остались 435 абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов, - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали Бурчак около восьми утра, сейчас ликвидируются последствия обстрела. Электроснабжение планируется запустить по резервным схемам. Пострадавших в результате обстрела нет, отметил балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области, 435 абонентов остались без света