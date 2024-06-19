https://ria.ru/20240619/obstrel-1953949489.html
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области
Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками левобережья Днепра Херсонской области, за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по этой... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:18
2024-06-19T13:18
2024-06-19T13:18
херсонская область
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками левобережья Днепра Херсонской области, за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по этой территории, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате артиллерийского обстрела ВСУ Херсонской области погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 18 прилетов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - рассказал он. По словам источника, удары ВСУ были нанесены по девяти населенным пунктам Херсонской области: Коханы, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области
Один человек погиб при обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками левобережья Днепра Херсонской области, за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по этой территории, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ Херсонской области погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 18 прилетов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - рассказал он.
По словам источника, удары ВСУ были нанесены по девяти населенным пунктам Херсонской области: Коханы, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.