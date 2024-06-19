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Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
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13:18 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obstrel-1953949489.html
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области
Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками левобережья Днепра Херсонской области, за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по этой... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:18
2024-06-19T13:18
херсонская область
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками левобережья Днепра Херсонской области, за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по этой территории, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате артиллерийского обстрела ВСУ Херсонской области погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 18 прилетов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - рассказал он. По словам источника, удары ВСУ были нанесены по девяти населенным пунктам Херсонской области: Коханы, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ Херсонской области

Один человек погиб при обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками левобережья Днепра Херсонской области, за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по этой территории, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ Херсонской области погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 18 прилетов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - рассказал он.
По словам источника, удары ВСУ были нанесены по девяти населенным пунктам Херсонской области: Коханы, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Херсонская областьДнепр (город)РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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