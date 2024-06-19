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Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте
Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте - РИА Новости, 19.06.2024
Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с председателем КНДР Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна пообещал оставаться в контакте. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:12
2024-06-19T19:12
2024-06-19T19:21
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прощания с председателем КНДР Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна пообещал оставаться в контакте."Будем в контакте", - сказал Путин и поблагодарил Ким Чен Ына, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.На прощание государственные лидеры обнялись и пожали друг другу руку. Затем глава государства поднялся по трапу в самолет.Ранее в среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи. Завершив визит в КНДР, Путин отправился во Вьетнам.
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В мире, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Россия, Пхеньян, Вьетнам, Павел Зарубин
Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте
Президент РФ Владимир Путин пообещал оставаться в контакте с Ким Чен Ыном