https://ria.ru/20240619/obeschanie-1954083508.html

Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте

Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте - РИА Новости, 19.06.2024

Путин пообещал Ким Чен Ыну оставаться в контакте

Президент РФ Владимир Путин во время прощания с председателем КНДР Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна пообещал оставаться в контакте. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:12

2024-06-19T19:12

2024-06-19T19:21

в мире

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ким чен ын

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пхеньян

вьетнам

павел зарубин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прощания с председателем КНДР Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна пообещал оставаться в контакте."Будем в контакте", - сказал Путин и поблагодарил Ким Чен Ына, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.На прощание государственные лидеры обнялись и пожали друг другу руку. Затем глава государства поднялся по трапу в самолет.Ранее в среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи. Завершив визит в КНДР, Путин отправился во Вьетнам.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953932941.html

россия

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вьетнам

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в мире, владимир путин, ким чен ын, россия, пхеньян, вьетнам, павел зарубин