https://ria.ru/20240619/nato-1954056476.html
Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты
Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 19.06.2024
Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты
НАТО может потребоваться еще 20 лет для принятия гиперзвуковых ракет на вооружение, заявил старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:43
2024-06-19T17:43
2024-06-19T17:43
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. НАТО может потребоваться еще 20 лет для принятия гиперзвуковых ракет на вооружение, заявил старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин Организации науки и технологий НАТО Керстин Хубер изданию Defense News. "Думаю, что потребуется еще 20 лет", - заявил Хубер изданию, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия странами НАТО гиперзвуковых ракет на вооружение. По мнению Хубера, страны НАТО могут получить готовое гиперзвуковое оружие лишь путем совместной работы. "Потребуется сотрудничество многих государств, ученых, индустрий, чтобы преодолеть проблемы (при разработке гиперзвукового оружия - ред.)", - считает Хубер. Ранее контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщило, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года.
https://ria.ru/20240619/oruzhie-1953863370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нато
Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты
Хубер: НАТО потребуется до 20 лет для принятия гиперзвуковых ракет на вооружение
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
НАТО может потребоваться еще 20 лет для принятия гиперзвуковых ракет на вооружение, заявил старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин Организации науки и технологий НАТО Керстин Хубер изданию Defense News
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"Думаю, что потребуется еще 20 лет", - заявил Хубер изданию, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия странами НАТО гиперзвуковых ракет на вооружение.
По мнению Хубера, страны НАТО могут получить готовое гиперзвуковое оружие лишь путем совместной работы.
"Потребуется сотрудничество многих государств, ученых, индустрий, чтобы преодолеть проблемы (при разработке гиперзвукового оружия - ред.)", - считает Хубер.
Ранее контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщило, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года.