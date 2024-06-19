https://ria.ru/20240619/nato-1954056476.html

Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты

Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт предположил, когда у НАТО появятся гиперзвуковые ракеты

НАТО может потребоваться еще 20 лет для принятия гиперзвуковых ракет на вооружение, заявил старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:43

2024-06-19T17:43

2024-06-19T17:43

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. НАТО может потребоваться еще 20 лет для принятия гиперзвуковых ракет на вооружение, заявил старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин Организации науки и технологий НАТО Керстин Хубер изданию Defense News. "Думаю, что потребуется еще 20 лет", - заявил Хубер изданию, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия странами НАТО гиперзвуковых ракет на вооружение. По мнению Хубера, страны НАТО могут получить готовое гиперзвуковое оружие лишь путем совместной работы. "Потребуется сотрудничество многих государств, ученых, индустрий, чтобы преодолеть проблемы (при разработке гиперзвукового оружия - ред.)", - считает Хубер. Ранее контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщило, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года.

https://ria.ru/20240619/oruzhie-1953863370.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, нато