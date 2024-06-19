https://ria.ru/20240619/narushenie-1954116408.html
КНР обвинила Канаду в нарушении принципов устава ООН
КНР обвинила Канаду в нарушении принципов устава ООН - РИА Новости, 19.06.2024
КНР обвинила Канаду в нарушении принципов устава ООН
Канада нарушает принципы устава ООН и угрожает миру в Южно-Китайском море, отправляя туда военные корабли, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:32
2024-06-19T22:32
2024-06-19T22:32
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Канада нарушает принципы устава ООН и угрожает миру в Южно-Китайском море, отправляя туда военные корабли, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Оттаве. "Канада раз за разом направляет военные корабли и вертолеты, чтобы демонстрировать свою силу в Южно-Китайском море под предлогом защиты свободы судоходства и полетов, что является серьезным нарушением целей и принципов устава Организации Объединенных Наций и ставит под угрозу региональный мир и стабильность", - сказал агентству представитель дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что Южно-Китайское море является "общим домом для стран региона", Пекин намерен разрешать разногласия и споры через переговоры и консультации напрямую с заинтересованными странами.
https://ria.ru/20240619/kitay-1954115729.html
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в мире, южно-китайское море, канада, китай, оон
В мире, Южно-Китайское море, Канада, Китай, ООН
КНР обвинила Канаду в нарушении принципов устава ООН
КНР обвинила Канаду в нарушении принципов устава ООН в Южно-Китайском море