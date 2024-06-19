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Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков в США на план Байдена - РИА Новости, 19.06.2024
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23:41 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/musk-1954121908.html
Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков в США на план Байдена
Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков в США на план Байдена - РИА Новости, 19.06.2024
Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков в США на план Байдена
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил возмущение из-за программы президента США Джо Байдена объемом 42,5 миллиарда долларов, направленной... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:41
2024-06-19T23:41
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил возмущение из-за программы президента США Джо Байдена объемом 42,5 миллиарда долларов, направленной на обеспечение доступа жителей страны к высокоскоростному интернету. "Эта программа правительства является возмутительной тратой денег налогоплательщиков и совершенно не помогает нуждающимся людям", - написал он в социальной сети Х, реагируя на информацию о ходе реализации соответствующего плана американского президента. Программа Байдена по доступу населения к интернету была одобрена конгрессом США в 2021 году. Тогда в Капитолии выделили американскому правительству почти 42,5 миллиарда долларов, но до настоящего времени программа так и не была реализована. Как сообщил 14 июня комиссар Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) США Брендан Карр, доля населения, получившего доступ к сети в рамках программы, остается крайне низкой. "Годы спустя даже 1% людей не были подсоединены за счет этих средств. Фактически, теперь говорится, что никаких проектов строительства даже не начнется, по меньшей мере, до 2025 года", - указывал Карр в соцсети Х.
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в мире, сша, джо байден, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков в США на план Байдена

Маск возмутился тратой денег американцев на план Байдена по доступу к интернету

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил возмущение из-за программы президента США Джо Байдена объемом 42,5 миллиарда долларов, направленной на обеспечение доступа жителей страны к высокоскоростному интернету.
"Эта программа правительства является возмутительной тратой денег налогоплательщиков и совершенно не помогает нуждающимся людям", - написал он в социальной сети Х, реагируя на информацию о ходе реализации соответствующего плана американского президента.
Программа Байдена по доступу населения к интернету была одобрена конгрессом США в 2021 году. Тогда в Капитолии выделили американскому правительству почти 42,5 миллиарда долларов, но до настоящего времени программа так и не была реализована.
Как сообщил 14 июня комиссар Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) США Брендан Карр, доля населения, получившего доступ к сети в рамках программы, остается крайне низкой.
"Годы спустя даже 1% людей не были подсоединены за счет этих средств. Фактически, теперь говорится, что никаких проектов строительства даже не начнется, по меньшей мере, до 2025 года", - указывал Карр в соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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