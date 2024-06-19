https://ria.ru/20240619/murmansk-1953965522.html
В Мурманской области начали делать высокотехнологичные операции на сосудах
В Мурманской области начали делать высокотехнологичные операции на сосудах - РИА Новости, 19.06.2024
В Мурманской области начали делать высокотехнологичные операции на сосудах
Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова получил квоты ФМБА на высокотехнологичные операции по ротационной абляции - единственного на сегодняшний день... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:57
2024-06-19T13:57
2024-06-19T13:57
общество
мурманская область
россия
заозерск
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова получил квоты ФМБА на высокотехнологичные операции по ротационной абляции - единственного на сегодняшний день способа лечения закальцинированных атеросклеротических поражений сосудов, питающих сердце, и пациентам из Мурманской области больше не нужно будет ездить в клиники других регионов, сообщила пресс-служба центра. "Суть метода в использовании специального бура с алмазным напылением. Он вводится в сосуд и при скорости вращения в 180 000 оборотов в минуту разрушает атеросклеротические камни (кальцинаты) в пыль, которая вымывается вместе с током крови. Одновременное расширение сосудов позволяет быстро нормализовать кровоток", - рассказал заместитель директора ММЦ имени Н.И.Пирогова ФМБА России по высоким медицинским технологиям Михаил Воронин, слова которого приводятся в сообщении. Сообщается, что врачи центра уже успешно провели несколько операций. Пациенты – жители ЗАТО город Заозерск и Мурманска - чувствуют себя хорошо и уже выписаны. "Операции для пациентов абсолютно бесплатны. Жителям региона больше не нужно обращаться за этим видом медпомощи в столичные центры", - пояснили в центре и добавили, что с момента консультации до попадания на операционный стол проходит менее месяца, за который выполняются все необходимые дообследования, подготовка к вмешательству, а также оформление документов на квоты.
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953712803.html
https://ria.ru/20240228/operatsiya-1929962860.html
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общество, мурманская область, россия, заозерск, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Мурманская область, Россия, Заозерск, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В Мурманской области начали делать высокотехнологичные операции на сосудах
Мурманский центр имени Пирогова получил квоты на операции по ротационной абляции