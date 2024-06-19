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МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов - РИА Новости, 19.06.2024
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14:33 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/msu-1953983581.html
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов - РИА Новости, 19.06.2024
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:33
2024-06-19T14:33
общество
россия
raex
санкт-петербургский государственный университет
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое место. На следующей строчке рейтинга расположился Московский государственный технический университет им. Баумана. Уточняется, что в прошлом году вуз получил пятое место. По данным RAEX, Московский физико-технический институт (МФТИ), который в 2023 году был на втором месте, сейчас занял третью строчку. В рейтинг также вошли такие вузы, как Санкт-Петербургский государственный университет (4 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (5 место), НИУ "Высшая школа экономики" (6 место), МГИМО (7 место) и другие высшие учебные заведения. В общей сложности в ежегодный рейтинг RAEX-100 в 2024 году вошли вузы из 29 регионов России. В топ-100 рейтинга наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36. Также, согласно аналитике агентства, ведущие вузы РФ обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%.
https://ria.ru/20240619/rezultaty-1736539876.html
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общество, россия, raex, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт
Общество, Россия, RAEX, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов за 2024 год по данным RAEX

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПамятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах
Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое место.
На следующей строчке рейтинга расположился Московский государственный технический университет им. Баумана. Уточняется, что в прошлом году вуз получил пятое место. По данным RAEX, Московский физико-технический институт (МФТИ), который в 2023 году был на втором месте, сейчас занял третью строчку.
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В рейтинг также вошли такие вузы, как Санкт-Петербургский государственный университет (4 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (5 место), НИУ "Высшая школа экономики" (6 место), МГИМО (7 место) и другие высшие учебные заведения. В общей сложности в ежегодный рейтинг RAEX-100 в 2024 году вошли вузы из 29 регионов России. В топ-100 рейтинга наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36.
Также, согласно аналитике агентства, ведущие вузы РФ обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%.
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ОбществоРоссияRAEXСанкт-Петербургский государственный университетМосковский физико-технический институт
 
 
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