https://ria.ru/20240619/msu-1953983581.html

МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов - РИА Новости, 19.06.2024

МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:33

2024-06-19T14:33

2024-06-19T14:33

общество

россия

raex

санкт-петербургский государственный университет

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое место. На следующей строчке рейтинга расположился Московский государственный технический университет им. Баумана. Уточняется, что в прошлом году вуз получил пятое место. По данным RAEX, Московский физико-технический институт (МФТИ), который в 2023 году был на втором месте, сейчас занял третью строчку. В рейтинг также вошли такие вузы, как Санкт-Петербургский государственный университет (4 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (5 место), НИУ "Высшая школа экономики" (6 место), МГИМО (7 место) и другие высшие учебные заведения. В общей сложности в ежегодный рейтинг RAEX-100 в 2024 году вошли вузы из 29 регионов России. В топ-100 рейтинга наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36. Также, согласно аналитике агентства, ведущие вузы РФ обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%.

https://ria.ru/20240619/rezultaty-1736539876.html

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общество, россия, raex, санкт-петербургский государственный университет, московский физико-технический институт