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Почти на 50% выросло число занятых в секторе МСП Подмосковья за пять лет - РИА Новости, 19.06.2024
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15:55 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/msp-1954017350.html
Почти на 50% выросло число занятых в секторе МСП Подмосковья за пять лет
Почти на 50% выросло число занятых в секторе МСП Подмосковья за пять лет - РИА Новости, 19.06.2024
Почти на 50% выросло число занятых в секторе МСП Подмосковья за пять лет
Численность трудоустроенных в субъектах малого и среднего предпринимательства выросла почти на 50% с 2019 года в Подмосковье, а общая численность занятых в этом РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:55
2024-06-19T15:55
твой бизнес
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
бизнес
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Численность трудоустроенных в субъектах малого и среднего предпринимательства выросла почти на 50% с 2019 года в Подмосковье, а общая численность занятых в этом секторе превышает 1,9 миллиона сотрудников, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Численность занятых в МСП Московской области, включая индивидуальных предпринимателей, составила в 2023 году более 1,9 миллиона человек, с 2019 года этот показатель вырос на 47%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что динамика развития сектора позволяет рассчитывать, что порог в 2 миллиона трудоустроенных на предприятиях МСП региона будет преодолен уже к концу 2024 года. По словам Зиновьевой, общее число компаний сектора МСП с 2019 по 2023 год лет выросло в 1,2 раза, почти до 440 тысяч субъектов к началу 2024 года. Количество самозанятых в Подмосковье за тот же отчетный период выросло в 8,9 раз и на начало этого года составило более 650 тысяч граждан. Активному развитию сектора МСП в регионе способствуют благоприятные условия ведения бизнеса, созданные в Подмосковье. В частности, сектор получает активную поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231013/samozanyatye-1902482289.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Бизнес

Почти на 50% выросло число занятых в секторе МСП Подмосковья за пять лет

© Fotolia / goodluzБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / goodluz
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Численность трудоустроенных в субъектах малого и среднего предпринимательства выросла почти на 50% с 2019 года в Подмосковье, а общая численность занятых в этом секторе превышает 1,9 миллиона сотрудников, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Численность занятых в МСП Московской области, включая индивидуальных предпринимателей, составила в 2023 году более 1,9 миллиона человек, с 2019 года этот показатель вырос на 47%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что динамика развития сектора позволяет рассчитывать, что порог в 2 миллиона трудоустроенных на предприятиях МСП региона будет преодолен уже к концу 2024 года.
По словам Зиновьевой, общее число компаний сектора МСП с 2019 по 2023 год лет выросло в 1,2 раза, почти до 440 тысяч субъектов к началу 2024 года. Количество самозанятых в Подмосковье за тот же отчетный период выросло в 8,9 раз и на начало этого года составило более 650 тысяч граждан.
Активному развитию сектора МСП в регионе способствуют благоприятные условия ведения бизнеса, созданные в Подмосковье. В частности, сектор получает активную поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", говорится в сообщении.
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Твой бизнесМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новостиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Бизнес
 
 
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