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Россия и КНДР построят пограничный автомобильный мост через реку Туманная

Россия и КНДР построят пограничный автомобильный мост через реку Туманная - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и КНДР построят пограничный автомобильный мост через реку Туманная

Россия и КНДР подписали межправсоглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:05

2024-06-19T12:05

2024-06-19T12:15

россия

владимир путин

политика

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР подписали межправсоглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, сообщается на сайте Кремля."Российско-корейские документы, подписанные в ходе государственного визита президента Российской Федерации В.Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику... Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Корейской Народно-Демократической Республики о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, кндр (северная корея)