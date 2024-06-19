https://ria.ru/20240619/most-1953854839.html
В Приморье обрушился мост через реку
В Приморье обрушился мост через реку - РИА Новости, 19.06.2024
В Приморье обрушился мост через реку
Мост через реку обрушился в Яковлевском округе Приморья, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:43
2024-06-19T07:43
2024-06-19T11:24
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Мост через реку обрушился в Яковлевском округе Приморья, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. В Telegram-канале прокуратуры опубликовано видео с места. На кадрах видно, что обрушилась одна полоса заасфальтированного моста. "Девятнадцатого июня произошло разрушение моста на 93-м километре автодороги Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка вблизи села Покровка Яковлевского округа. Проезд на участке перекрыт", — говорится в сообщении. Транспорт пускают по альтернативному маршруту через село Достоевка. Идут работы по обустройству объезда поврежденного участка. Прокуратура проводит проверку, на место выехал прокурор Яковлевского района Николай Русаков.
https://ria.ru/20240618/proisshestvie-1953832384.html
https://realty.ria.ru/20240614/smolensk-1952775230.html
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происшествия, яковлевский район, приморский край, россия
Происшествия, Яковлевский район, Приморский край, Россия
В Приморье обрушился мост через реку
В Яковлевском округе Приморья обрушился мост, прокуратура начала проверку
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Мост через реку обрушился в Яковлевском округе Приморья, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
В Telegram-канале прокуратуры опубликовано видео с места. На кадрах видно, что обрушилась одна полоса заасфальтированного моста.
"Девятнадцатого июня произошло разрушение моста на 93-м километре автодороги Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка вблизи села Покровка Яковлевского округа. Проезд на участке перекрыт", — говорится в сообщении.
Транспорт пускают по альтернативному маршруту через село Достоевка.
Идут работы по обустройству объезда поврежденного участка.
Прокуратура проводит проверку, на место выехал прокурор Яковлевского района
Николай Русаков.