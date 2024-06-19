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Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/moskalkova-1953996502.html
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих - РИА Новости, 19.06.2024
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих
В диалоге с МККК и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:57
2024-06-19T14:57
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В диалоге с МККК и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста… и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совфеда. Она также отметила, что по её просьбе представители МККК и украинского омбудсмена посетили несколько сотен российских пленных и передали им посылки из дома. Зеркальные посещения проводились и с российской стороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), совет федерации рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Совет Федерации РФ, Общество
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих

Москалькова: удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших военных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В диалоге с МККК и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста… и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совфеда.
Она также отметила, что по её просьбе представители МККК и украинского омбудсмена посетили несколько сотен российских пленных и передали им посылки из дома. Зеркальные посещения проводились и с российской стороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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