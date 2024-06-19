https://ria.ru/20240619/moskalkova-1953996502.html

Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих

Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих - РИА Новости, 19.06.2024

Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших военнослужащих

В диалоге с МККК и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:57

2024-06-19T14:57

2024-06-19T14:57

специальная военная операция на украине

россия

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В диалоге с МККК и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста… и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совфеда. Она также отметила, что по её просьбе представители МККК и украинского омбудсмена посетили несколько сотен российских пленных и передали им посылки из дома. Зеркальные посещения проводились и с российской стороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), совет федерации рф, общество